Sparkle Clean Tech e Aquadei lanciano una collaborazione globale per trasformare il trattamento del petrolio e del gas con la tecnologia delle nano bollicine di nuova generazione

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/11/2025

MUMBAI, India: Sparkle Clean Tech (SCT) (licenziatario esclusivo globale della proprietà intellettuale del trattamento idrico nel settore petrolifero e del gas di Siemens Energy) e Aquadei, LLC hanno formato un'alleanza strategica per applicare le tecnologie delle nano bollicine e della cavitazione idrodinamica proprietarie di Aquadei alle attività del settore petrolifero e del gas a livello globale. Questo sodalizio promuoverà metodi di trattamento idrico all'avanguardia, offrendo vantaggi operativi, economici e ambientali misurabili in tutta l'industria.

La tecnologia delle nano bollicine nel settore petrolifero e del gas: i vantaggi delle prestazioni

Le nano bollicine (particelle gassose di dimensioni inferiori ai 200 nanometri) sono caratterizzate da straordinarie proprietà fisiche superficiali e interfacciali che migliorano le modalità interattive del petrolio e dei solidi nell'acqua.

