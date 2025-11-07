▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
La FIA sta collaborando con una prestigiosa università americana per studiare come l’intelligenza artificiale possa contribuire a combattere gli abusi online nello sport

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), l’ente mondiale che governa gli sport motoristici e la federazione delle organizzazioni per la mobilità a livello globale, ha annunciato oggi...

Pubblicato il: 07/11/2025

  • La campagna “United Against Online Abuse” della FIA approda per la prima volta negli Stati Uniti grazie a una nuova collaborazione accademica
  • La collaborazione di ricerca con l’Università di Notre Dame sarà focalizzata sugli abusi online nello sport, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e al suo ruolo nella prevenzione dei danni
  • L’Università di Notre Dame, il mese scorso ha firmato la Carta UAOA, in occasione della sua conferenza annuale a Stoccolma, Svezia

PARIGI: La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), l’ente mondiale che governa gli sport motoristici e la federazione delle organizzazioni per la mobilità a livello globale, ha annunciato oggi una significativa collaborazione di ricerca con l’Università di Notre Dame, una delle principali istituzioni accademiche degli Stati Uniti.

