Vedanta Resources lancia CopperTech Metals per una maggior sicurezza del rame negli Stati Uniti e per il progresso della trasformazione tecnologica e infrastrutturale

CopperTech Metals coniuga la tradizione d'eccellenza nella produzione di rame e cobalto di Konkola Mines con tecnologie minerarie e di intelligenza artificiale di punta, per promuovere l'indipendenza mineraria critica degli Stati Uniti e rispondere alle crescenti esigenze infrastrutturali americane

Un programma di investimenti da 1,5 miliardi di dollari USA per sfruttare l'estrazione mineraria avanzata e la tecnologia all'avanguardia per l'identificazione e l'estrazione AI delle risorse che trasformerà Konkola in una delle maggiori aziende di settore a livello mondiale

NEW YORK: Vedanta Resources Limited ("Vedanta") oggi ha annunciato il lancio di CopperTech Metals Inc. ("CopperTech" o la "Società"), con sede negli Stati Uniti e che opera nell'intento di 'Dare forza al secolo del rame' e rafforzare le esigenze di sicurezza del rame in America, sfruttando al contempo la crescente domanda di rame trainata dall'AI, dall'espansione dei data center, dalla modernizzazione della rete, dalle tecnologie militari e dalle esigenze di delocalizzazione industriale.

Fonte: Business Wire