▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Vedanta Resources lancia CopperTech Metals per una maggior sicurezza del rame negli Stati Uniti e per il progresso della trasformazione tecnologica e infrastrutturale

Vedanta Resources Limited ("Vedanta") oggi ha annunciato il lancio di CopperTech Metals Inc. ("CopperTech" o la "Società"), con sede negli Stati Uniti e che opera nell'intento di 'Dare forza al secol...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/11/2025

Business Wire
  • CopperTech Metals coniuga la tradizione d'eccellenza nella produzione di rame e cobalto di Konkola Mines con tecnologie minerarie e di intelligenza artificiale di punta, per promuovere l'indipendenza mineraria critica degli Stati Uniti e rispondere alle crescenti esigenze infrastrutturali americane
  • Un programma di investimenti da 1,5 miliardi di dollari USA per sfruttare l'estrazione mineraria avanzata e la tecnologia all'avanguardia per l'identificazione e l'estrazione AI delle risorse che trasformerà Konkola in una delle maggiori aziende di settore a livello mondiale

NEW YORK: Vedanta Resources Limited ("Vedanta") oggi ha annunciato il lancio di CopperTech Metals Inc. ("CopperTech" o la "Società"), con sede negli Stati Uniti e che opera nell'intento di 'Dare forza al secolo del rame' e rafforzare le esigenze di sicurezza del rame in America, sfruttando al contempo la crescente domanda di rame trainata dall'AI, dall'espansione dei data center, dalla modernizzazione della rete, dalle tecnologie militari e dalle esigenze di delocalizzazione industriale.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.