NJ Bio colma il divario nella ricerca traslazionale rilevando e integrando i servizi L2P®

NJ Bio, Inc., un leader nel settore dei servizi di ricerca su contratto e di produzione clinica con sede a Princeton, New Jersey, ha annunciato l’acquisizione e la piena integrazione delle attività...

Pubblicato il: 07/11/2025

Attualmente il tasso di abbandono delle molecole biologiche oltre la fase 1 delle sperimentazioni cliniche è molto alto e il modo per risolvere questo problema è tramite la ricerca traslazionale. NJ Bio è specializzata nella ricerca e sviluppo preclinica e nelle fasi iniziali delle sperimentazioni cliniche, con un focus soprattutto su coniugati anticorpo-farmaco (ADC), bioconiugazione, sintesi personalizzata, oligonucleotidi e mRNA.

