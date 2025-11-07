BST Global lancia il sondaggio 2026 sull’impatto dei dati + IA per il settore AEC

TAMPA, Florida: BST Global, leader nello sviluppo di soluzioni project intelligence™ basate sull’IA per il settore edile, dell’architettura e dell’ingegneria (AEC), ha lanciato la seconda edizione del sondaggio internazionale annuale sull’impatto dei dati + IA, al quale parteciperanno esperti nei dati e nella tecnologia presso società di consulenza ambientale, di ingegneria e architettura di tutto il mondo, fino alle 23:59 ET (CET - 6 ore) del 31 dicembre 2025.

Condotto in collaborazione con BST Global’s AI + Data Consortium e l’American Council of Engineering Companies' (ACEC) Technology Committee, il sondaggio si concentra specificamente sull’uso attuale e previsto, sull’adozione e sull’inclusione nel budget di tecnologie dei big data e dell’IA da parte di imprese del settore AEC.

