ClickHouse acquisisce LibreChat per democratizzare l'analisi basata sull'AI attraverso Agentic Data Stack open-source

SAN FRANCISCO: ClickHouse, Inc., la società alla base del database di analisi in tempo reale più rapido e più utilizzato al mondo, oggi ha annunciato l'acquisizione di LibreChat, una piattaforma di chat open-source AI leader nel settore che offre un'interfaccia unificata per l'interazione con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). L'acquisizione porta in ClickHouse il fondatore di LibreChat Danny Avila e il suo team.

Insieme, ClickHouse e LibreChat formano la base dell'open-source Agentic Data Stack, consentendo ai team di distribuire gli agenti AI che analizzano e agiscono su grandi set di dati attraverso il linguaggio naturale. Questo passaggio all'analisi agentica sta già trasformando il modo in cui le organizzazioni come Shopify, Daimler Truck, Fetch e cBioPortal utilizzano i loro dati, dimostrando l'immediato valore nelle applicazioni del mondo reale.

In Shopify, LibreChat è diventata essenziale per i flussi di lavoro interni dell'AI. “LibreChat alimenta l'utilizzo riflessivo dell'AI attraverso Shopify. Con un'adozione quasi universale e migliaia di agenti personalizzati, i team utilizzano LibreChat per risolvere problemi reali, aumentare la produttività e mantenere alto il livello della qualità. Connettendo oltre 30 server MCP interni, LibreChat democratizza l'accesso a informazioni critiche nell'azienda”, ha dichiarato Matt Burnett, Ingegnere Senior presso Shopify.

In ambito sanitario, cBioPortal utilizza la combinazione ClickHouse e LibreChat Agentic Data Stack per sbloccare nuove capacità di ricerca. "Sfruttando lo stack di ClickHouse, MCP e LibreChat, abbiamo fornito rapidamente un prototipo a utenti di cBioPortal che ha consentito loro di porre domande del tutto nuove sulla genomica dei tumori e sulle traiettorie terapeutiche, ottenere risposte rapide ed esplorare dati in modi finora impossibili attraverso le UI esistenti", ha affermato Ino de Bruijn, Manager, Ingegneria di software bioinformatico presso cBioPortal. "Mette la scoperta a disposizione dei ricercatori oncologici".

Questa acquisizione di LibreChat giunge in un momento in cui le aziende adottano rapidamente analisi agentiche per democratizzare l'accesso ai dati e accelerare il time-to-insight. Fetch, una piattaforma leader nel settore dei premi nella telefonia mobile, ha realizzato FAST, il suo prodotto di analisi basato sull'AI, su ClickHouse per trasformare il comportamento di acquisto delle famiglie in informazioni commerciali azionabili. "Vediamo l'analisi agentica come il futuro dell'interazione dei dati, che permette un utilizzo delle informazioni più intuitivo, dinamico e impattante", ha affermato Sam Corzine, Direttore di Apprendimento automatico presso Fetch. "Con velocità e scalabilità ineguagliate, ClickHouse è ben posizionata per alimentare questa nuova generazione di esperienze agentiche, e siamo entusiasti di far crescere la nostra collaborazione insieme".

ClickHouse utilizza l'analisi agentica internamente con DWAINE (Data Warehouse AI Natural Expert), un agente alimentato da LibreChat e ClickHouse, che attualmente gestisce circa il 70% delle query del data warehouse per oltre 200 utenti, elaborando 33 milioni di token LLM al giorno in ottobre 2025, un aumento rispetto ai 15 milioni a solo pochi mesi dal lancio.

"Ciò che mi ha colpito di più è la vivace comunità di LibreChat, in costante innovazione", ha dichiarato Dmitry Pavlov, Direttore della divisione Ingegneria presso ClickHouse. "La sinergia tra le prestazioni di query a velocità supersonica di ClickHouse Cloud e l'architettura flessibile, multi-LLM di LibreChat stanno aprendo la via a una nuova generazione di agenti di analisi dei dati: in tempo reale, sicuri, potenti e accessibili".

Per le installazioni esistenti di LibreChat, le operazioni continuano inalterate con un investimento in corso nel progetto e nella community open-source. Gli utenti ClickHouse avranno accesso alle capacità di integrazione aumentate, compresa l'esperienza nativa LibreChat assieme agli esempi di ClickHouse Cloud, al supporto esteso alla visualizzazione dei dati, alla sicurezza e alla governance di livello aziendale e a uno strato semantico personalizzato. Questi investimenti assicureranno che l'Agentic Data Stack sia totalmente pronto per l'azienda, soddisfacendo i requisiti delle organizzazioni più esigenti al mondo.

“Ogni innovazione nella tecnologia dei dati ha riguardato la riduzione della distanza tra domande e risposte. Unendo le forze con LibreChat, affrontiamo questa distanza. Oggi, ogni utente può parlare direttamente con petabyte di dati e ottenere informazioni istantanee e utilizzabili”, ha spiegato Aaron Katz, CEO di ClickHouse. “Mentre gli agenti AI proliferano in tutti i settori, le aziende vincenti saranno quelle che possono connettere perfettamente l'intelligenza umana con l'elaborazione dei dati su scala meccanica. Il futuro dell'analisi non è fatto solo di dashboard, ma è fatto di agenti intelligenti che interpretano dati, attivano flussi di lavoro e alimentano decisioni in tempo reale. Il ClickHouse Agentic Data Stack rende quel futuro disponibile oggi”.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database orientato alle colonne, veloce e open source, creato per eseguire analisi ed elaborazioni di dati in tempo reale alla scala necessaria. Progettato per offrire prestazioni elevate, ClickHouse Cloud assicura concorrenza e velocità delle query eccezionali, risultando quindi ideale per applicazioni che richiedono istantaneamente dati preziosi a partire da volumi enormi di dati. Mentre gli agenti IA vengono integrati sempre di più nel software e generano query sempre più frequenti e complesse, ClickHouse ha realizzato un motore a bassa latenza e alta velocità di elaborazione pensato specificamente per rispondere a questa richiesta. Aziende leader quali Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart contano su ClickHouse per aiutare i team a ricavare dati preziosi e consentire di prendere decisioni più intelligenti tramite una piattaforma dati moderna, efficiente e scalabile. Per maggiori informazioni visitare clickhouse.com.

Informazioni su LibreChat

LibreChat è una piattaforma open-source di chat di intelligenza artificiale che offre un'interfaccia unificata per interagire con diversi modelli di linguaggio di grandi dimensioni. La piattaforma dà agli utenti e alle organizzazioni il controllo completo dei propri dati, agenti e conversazioni, supportando nel contempo distribuzioni di livello aziendale su scala.

Fonte: Business Wire