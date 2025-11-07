Il leader nella cybersecurity Armis chiude un round di finanziamento da 435 milioni di dollari a una valutazione di 6,1 miliardi di dollari

I n un round di finanziamento pre-IPO (precedente un'offerta pubblica iniziale) condotto da Growth Equity di Goldman Sachs Alternatives e con l'importante partecipazione di CapitalG, Armis accelera verso l'obiettivo di 1 miliardo di dollari in RAR e un'offerta pubblica

SAN FRANCISCO: Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, oggi ha annunciato un round di finanziamento pre-IPO di 435 milioni di dollari, portando il valore della società a 6,1 miliardi di dollari. Il round è stato condotto da Growth Equity di Goldman Sachs Alternatives con l'importante partecipazione di CapitalG, con la partecipazione del nuovo investitore Evolution Equity Partners, assieme a diversi investitori esistenti.

Il round di investimento giunge in un momento di costante crescita, con l'azienda che ha recentemente superato i 300 milioni di dollari in Ricavi ricorrenti annuali (RAR), una crescita superiore al 50%.

Fonte: Business Wire