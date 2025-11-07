Il Regno Unito continua a guidare l’Europa riguardo all’attivismo degli azionisti con un aumento del 44% su base annua, secondo Diligent Market Intelligence

Mentre il mercato britannico alimenta l’interesse crescente di attivisti nazionali e internazionali, gli investitori hanno adattato il loro approccio per accedere ai consigli di amministrazione in Germania e in Italia

LONDRA: Il Regno Unito rimane il mercato europeo più attivo riguardo all’attivismo azionario, con un incremento del 44% annuo delle società prese di mira, secondo il rapporto Corporate Governance in Europe 2025 preparato da Diligent Market Intelligence (DMI). Tra settembre 2024 e agosto 2025, 52 società britanniche sono state oggetto di campagne attiviste rispetto alle 36 dello stesso periodo del 2024, a conferma del crescente coinvolgimento degli azionisti nel mercato.

Fonte: Business Wire