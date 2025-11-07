Cessna Citation Ascend ottiene la certificazione FAA e porta funzionalità avanzate alla più diffusa famiglia di jet aziendali di medie dimensioni

WICHITA, Kansas: Il velivolo Cessna Citation Ascend, progettato e fabbricato da Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), mercoledì 5 novembre ha centrato un risultato importante con l'assegnazione della "Type certification" da parte della Federal Aviation Administration (FAA) per questo aeromobile, con entrata in servizio prevista entro la fine dell'anno. L'aereo è dotato di una cabina di pilotaggio totalmente nuova e di lussuosi interni con pavimento piatto, vanta performance migliorate e consente ai clienti di portare a termine la propria missione all'insegna di versatilità e flessibilità. Per ottenere la certificazione FAA, i due aeromobili utilizzati per i test hanno completato oltre 1.000 ore di volo e superato numerose prove.

Fonte: Business Wire