Red Hat presenta la sua offerta Confirmed Sovereign Support per l'Unione europea

Il supporto dedicato e guidato dai cittadini dell'UE offre un controllo operativo localizzato e resilienza per la sovranità digitale

PARIGI: Red Hat, il fornitore leader mondiale di soluzioni open source aziendali, ha annunciato oggi la sua offerta Red Hat Confirmed Sovereign Support per i 27 Stati membri dell'Unione europea per gestire l'obbligo strategico critico per la sovranità digitale in Europa. Questa nuova offerta di supporto è stata sviluppata appositamente per garantire assistenza tecnica dedicata fornita dai cittadini dell'UE per gli abbonamenti ai software Red Hat, offrendo un nuovo livello di controllo locale verificabile delle operazioni IT fondamentali.

Sempre più leader aziendali in Europa prendono in considerazione la sovranità digitale come un modo per aiutare a generare differenziazione economica in un marketplace globale, oltre che per isolare le operazioni dalle dinamiche gepolitiche e tutelare i dati, la tecnologia e le operazioni dell'UE. Analogamente, questi leader desiderano promuovere la resilienza delle infrastrutture cloud e gli obiettivi di innovazione IA tramite una trasparenza rafforzata della supply chain, sicurezza giuridica, compliance e autonomia.

Red Hat Confirmed Sovereign Support è stato sviluppato per rispondere a questa domanda in crescita da parte dei leader europei di sovranità operativa. Si sviluppa sulla scia dell'esperienza più che decennale di Red Hat nell'offrire modelli di assistenza per regioni e settori specifici, in particolare per i clienti in mercati altamente regolamentati o che devono gestire requisiti di conformità particolarmente severi. Red Hat Confirmed Sovereign Support consente di migliorare la sicurezza dei sistemi e di proteggere le operazioni delle organizzazioni dell'UE, sfruttando la fiducia che oltre 20.000 organizzazioni ripongono già a livello globale nel portafoglio cloud ibrido aperto e nell'assistenza tecnica di Red Hat.

Il mandato sovrano: il vantaggio di Red Hat

Red Hat Confirmed Sovereign Support offrirà i livelli di competenze tecniche più elevati assieme a personale di assistenza tecnica in loco e una maggiore indipendenza dalle dinamiche esterne all'UE, migliorando la resilienza operativa e supportando gli obiettivi di continuità commerciale. L'offerta amplia l'impegno di Red Hat a mettere nelle mani dei clienti il controllo, la scelta e la trasparenza offerta dalle tecnologie open source, attraverso funzionalità chiave che comprendono:

Personale dedicato composto da cittadini dell'UE: accesso a competenze di assistenza offerte da cittadini verificati dell'Unione europea che operano esclusivamente all'interno dei 27 Stati membri dell'UE.

accesso a competenze di assistenza offerte da cittadini verificati dell'Unione europea che operano esclusivamente all'interno dei 27 Stati membri dell'UE. Controllo operativo localizzato: ribadisce che il supporto tecnico dell'UE supervisiona la fornitura dei servizi di assistenza.

ribadisce che il supporto tecnico dell'UE supervisiona la fornitura dei servizi di assistenza. Disponibilità 24/7 all'interno della regione: fornisce assistenza tecnica 24 ore su 24 all'interno dell'Unione europea, in linea con i requisiti di sovranità e continuità del servizio.

fornisce assistenza tecnica 24 ore su 24 all'interno dell'Unione europea, in linea con i requisiti di sovranità e continuità del servizio. Ecosistema locale espandibile: l'approccio di Red Hat è ulteriormente amplificato dal suo solido ecosistema di oltre 500 partner cloud dell'UE, molti dei quali offrono già cloud sovrani. Questa potente rete contribuisce a ridurre strategicamente la dipendenza dagli hyperscaler non UE, fornendo ai clienti alternative locali solide e in linea con le politiche normative e le priorità economiche regionali.

l'approccio di Red Hat è ulteriormente amplificato dal suo solido ecosistema di oltre 500 partner cloud dell'UE, molti dei quali offrono già cloud sovrani. Questa potente rete contribuisce a ridurre strategicamente la dipendenza dagli hyperscaler non UE, fornendo ai clienti alternative locali solide e in linea con le politiche normative e le priorità economiche regionali. Basi per un cloud sovrano: Red Hat Confirmed Sovereign Support è stato sviluppato a sostegno dei portafogli cloud ibridi aperti e IA più vasti di Red Hat, consentendo alle organizzazioni di distribuire, eseguire e mantenere patchi IT indipendenti presso qualsiasi ambiente cloud sovrano.

Red Hat ritiene che l'unico percorso credibile in direzione della sovranità digitale sia una base sviluppata a partire dell'open source, che offre intrinsecamente la trasparenza e la verificabilità richieste dagli enti e dalle organizzazioni di regolamentazione. Questa strategia, incentrata su scelta e controllo, distingue Red Hat dalle offerte "sovrane" proprietarie sviluppate su software chiusi e architetture opache.

Disponibilità

Red Hat Confirmed Sovereign Support sarà disponibile agli inizi del 2026. Le parti interessate dovranno rivolgersi al proprio responsabile clienti di zona per ulteriori informazioni non appena saranno disponibili.

Altri commenti

Chris Wright, CTO e vicepresidente senior, Global Engineering, Red Hat

"La sovranità digitale significa mantenere il controllo sul proprio destino tecnologico, dalla posizione dei dati fino al software e alle operazioni. Per orientarsi all'interno dei rigorosi quadri normativi e di conformità dell'UE è necessario disporre di una base aperta, trasparente e verificabile e di un modello di supporto operativo locale. Red Hat Confirmed Sovereign Support offre proprio questo: un'esperienza di supporto completamente radicata nell'UE, gestita da cittadini dell'UE per organizzazioni dell'UE e supportata dalla fiducia nel nostro portafoglio di soluzioni cloud ibride aperte."

Hans Roth, vicepresidente senior e direttore generale EMEA, Red Hat:

"Red Hat sta compiendo un investimento chiaro e dimostrabile nella sovranità digitale europea. Le organizzazioni europee richiedono il controllo sulle proprie infrastrutture e tale controllo deve iniziare dalle persone che le supportano. Con Red Hat Confirmed Sovereign Support, stiamo rispondendo in modo diretto a questa richiesta, offrendo un team di assistenza e un flusso di lavoro guidato da cittadini UE per le nostre soluzioni aziendali open source. Questa offerta ribadisce l'impegno di Red Hat a consentire alle organizzazioni dell'UE di prendere in mano il loro destino digitale e sfruttare la nostra base cloud ibrida aperta per raggiungere una maggiore autonomia e resilienza digitale."

Informazioni su Red Hat, Inc.

Red Hat è leader nella tecnologia cloud ibrida aperta e fornisce una base affidabile, coerente e completa per l'innovazione IT trasformativa e le applicazioni di intelligenza artificiale. Il suo portafoglio di tecnologie cloud, di sviluppo, IA, Linux, di automazione e di piattaforme applicative consente l'utilizzo di qualsiasi applicazione, ovunque, dal data center all'edge. In qualità di fornitore leader mondiale di soluzioni software open source per le imprese, Red Hat investe in ecosistemi e comunità aperte per risolvere le sfide IT del domani. Grazie alla collaborazione con partner e clienti, Red Hat aiuta a costruire, connettere, automatizzare, proteggere e gestire i loro ambienti IT, con il supporto di servizi di consulenza e premiate offerte di formazione e certificazione.

