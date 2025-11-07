Gli sviluppatori di videogiochi ora possono rafforzare la fidelizzazione e la sicurezza dei giocatori grazie all’ecosistema fintech ampliato sviluppato da Xsolla per le festività

Xsolla Gold Expansion, Xsolla Pay Loyalty Program e Network Tokens creano un framework unificato per transazioni sicure e vantaggiose

LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda operante nel settore dei videogiochi a livello mondiale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, diffondere e monetizzare i loro giochi, oggi ha annunciato l’ampliamento del suo ecosistema di tecnofinanza tramite una nuova suite di metodi di pagamento proprietari, in tempo per la stagione natalizia, periodo di forte incremento delle transazioni. Soluzioni di pagamento affidabili sono fondamentali per il successo: queste novità sono pensate per aiutare gli sviluppatori a rafforzare la fidelizzazione dei giocatori, ridurre i problemi nelle transazioni e garantire esperienze di pagamento sicure e affidabili nei mercati di tutto il mondo.

Con l’avvicinarsi del periodo di spesa più intenso per il settore del gaming e la crescente attenzione alla fidelizzazione dei giocatori, Xsolla continua a investire in innovazioni di tecnofinanza che collegano tutti gli aspetti riguardanti commercio, premi e sicurezza. Il portafoglio di metodi di pagamento proprietari Xsolla include le carte omaggio Xsolla Gold (sia fisiche sia digitali) e Xsolla Pay Loyalty Program, entrambi studiati per rafforzare i rapporti con i giocatori, promuovere pagamenti sicuri e offrire maggiore valore agli sviluppatori e alle loro community. Inoltre Xsolla aumenta la sicurezza delle transazioni implementando Network Tokens, una tecnologia avanzata che migliora le percentuali di autorizzazione dei pagamenti e protegge i dati sensibili.

Caratteristiche principali dei nuovi metodi di pagamento proprietari Xsolla

Xsolla Gold È una carta omaggio con marchio Xsolla per l’uso durante i giochi che si sta espandendo in 10.000 punti vendita negli Stati Uniti, offrendo ai giocatori nuovi modi per regalare giochi e contenuti digitali in-game durante le festività. Questa soluzione elimina per gli sviluppatori la necessità di creare carte omaggio a marchio proprio, il che la rende ideale per i regali digitali dell’ultimo minuto. Xsolla Gold diventa transfrontaliera: in precedenza limitata alle spese in dollari statunitensi, ora può essere usata a livello globale con conversione automatica nelle valute locali, per cui è disponibile per i giocatori di qualsiasi Paese e utilizzabile in qualsiasi valuta.

Xsolla Pay Loyalty Program: integrato in Xsolla Pay, la soluzione di cassa rapida a marchio Xsolla, questo programma fedeltà premia i giocatori per ogni acquisto effettuato durante la stagione delle festività, quando spese e regali raggiungono il picco. Accumulando punti a ogni transazione, i giocatori sono incentivati a tornare anche dopo le festività, così che gli acquirenti occasionali si trasformano in appassionati di lungo periodo. Per gli sviluppatori rappresenta un’opportunità per sfruttare l’aumento stagionale delle transazioni mentre creano fidelizzazione e valore medio più elevato per acquisto.

integrato in Xsolla Pay, la soluzione di cassa rapida a marchio Xsolla, questo programma fedeltà premia i giocatori per ogni acquisto effettuato durante la stagione delle festività, quando spese e regali raggiungono il picco. Accumulando punti a ogni transazione, i giocatori sono incentivati a tornare anche dopo le festività, così che gli acquirenti occasionali si trasformano in appassionati di lungo periodo. Per gli sviluppatori rappresenta un’opportunità per sfruttare l’aumento stagionale delle transazioni mentre creano fidelizzazione e valore medio più elevato per acquisto. Network Tokens: la sostituzione dei numeri di una carta reale con token sicuri e autoaggiornanti forniti da Visa e Mastercard consente agli sviluppatori di ridurre le frodi fino al 30%. Le percentuali di approvazione possono aumentare dal 3% al 7%, garantendo che i pagamenti ricorrenti proseguano senza interruzioni anche in caso di carte scadute o riemesse. Con l’aumento della spesa durante la stagione delle festività, questa maggiore sicurezza assicura esperienze alla cassa integrate e affidabili in tutto il mondo.

“Queste innovazioni rispecchiano il nostro impegno nel creare una base di pagamenti affidabile per l’ecosistema globale dei videogiochi”, spiega Chris Hewish, presidente Xsolla. “Possedendo e ampliando l’infrastruttura fintech, permettiamo agli sviluppatori di offrire esperienze integrate e gratificanti che trasformano le transazioni quotidiane in connessioni durature con i giocatori”.

Con lo sviluppo di metodi di pagamento proprietari, Xsolla porta avanti la sua visione a lungo termine – semplificare il commercio globale dei videogiochi offrendo ai partner tutti gli strumenti necessari per raggiungere un numero maggiore di giocatori, generare ricavi sostenibili e offrire esperienze che mantengano alta la motivazione e il coinvolgimento dei giocatori.

Per ulteriori informazioni sui metodi di pagamento proprietari Xsolla visitare xsolla.pro/RNPM25

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com.

Fonte: Business Wire