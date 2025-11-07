Gli sviluppatori di giochi mobili entrano in una nuova era di libertà delle piattaforme con gli ultimi aggiornamenti di Xsolla Web Shop e Buy Button

Buy Button per Android negli Stati Uniti, premi giornalieri regolabili, segmentazione conforme alla privacy, vetrine per creator, Offerwall e copertura estesa di MMP per aiutare ad acquisire, coinvolgere e fidelizzare i giocatori

LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, diffondere e monetizzare i loro giochi, annuncia nuove funzionalità e capacità per la soluzione web shop leader nel settore. L'iniziativa arriva mentre il mercato statunitense passa a una nuova era aperta per i pagamenti esterni, nuovi miglioramenti per Xsolla Web Shop e Buy Button offrono agli sviluppatori strumenti per promuovere margini più elevati e maggiore coinvolgimento nei sistemi iOS e Android.

Gli Stati Uniti ora stanno guidando la tendenza verso ecosistemi di app più aperti, con iniziative simili nel Regno Unito, in Europa, Giappone, Brasile e oltre per consentire pagamenti esterni. Xsolla Web Shop permette agli studi di adottare questo cambiamento, aumentando i margini su ogni transazione, mentre le opzioni di monetizzazione si espandono oltre gli app stores.

I vantaggi principali delle nuove funzionalità plug-in nell'Xsolla Web Shop consentono di:

Sbloccare margini più elevati attraverso acquisti senza soluzione di continuità con Buy Button*: Trattenere fino al 95% dei ricavi su transazioni iOS e Android negli Stati Uniti, collegando direttamente i giocatori dall'interno dei giochi a un checkout semplice e immediato con un solo tocco.

Trattenere fino al 95% dei ricavi su transazioni iOS e Android negli Stati Uniti, collegando direttamente i giocatori dall'interno dei giochi a un checkout semplice e immediato con un solo tocco. Incrementare fidelizzazione e coinvolgimento: Aumentare la fidelizzazione dei giocatori di oltre il 20% e i ricavi del Web Shop di oltre il 15%, con funzionalità progettate per far tornare gli utenti e convincerli a spendere di più: Premi giornalieri regolabili attivabili con pochi clic, che incoraggiano visite ripetute. La segmentazione conforme alla privacy promuove la conversione degli acquisti presentando le giuste offerte ai giusti clienti. Un sistema informativo pronto per l'uso con consigli di esperti e azionabili all'istante, che aiutano i team a lanciare campagne di best-practice con rapidità d'impatto.

Aumentare la fidelizzazione dei giocatori di oltre il 20% e i ricavi del Web Shop di oltre il 15%, con funzionalità progettate per far tornare gli utenti e convincerli a spendere di più: Estendere la portata di Web Shop in canali affidabili: Aumentare i ricavi incrementali e una nuova crescita del pagante riutilizzando un unico catalogo Web Shop su piattaforme creator, community e messaggistica, compreso Discord. I creator diventano canali di crescita affidabili. Con Creator Storefront generati automaticamente, questi possono promuovere le vostre offerte sul Web Shop attraverso la propria pagina del brand, favorendo vendite tracciabili, consigli e coinvolgimento dei fan, mentre gli studi catturano ricavi incrementali attraverso la condivisione dei ricavi senza soluzione di continuità. Le community diventano commercio. I canali Discord diventano vetrine, permettendo ai giocatori di acquistare valuta, bundle e regali direttamente dove si incontrano già.

Aumentare i ricavi incrementali e una nuova crescita del pagante riutilizzando un unico catalogo Web Shop su piattaforme creator, community e messaggistica, compreso Discord. Sbloccare nuovi ricavi da utenti non paganti con Offerwall: Coinvolgere una audience più ampia attraverso Offerwall. Questo marketplace integrato consente ai giocatori di guadagnare premi all'interno del gioco completando quest senza lasciare la vetrina o compromettere l'esperienza di gioco. I primi risultati mostrano che Offerwall aumenta i ricavi totali di Web Shop del 5% e incrementa l'insieme delle operazioni di pagamento del 37% , sbloccando la crescita incrementale significativa degli utenti non paganti.

Coinvolgere una audience più ampia attraverso Offerwall. Questo marketplace integrato consente ai giocatori di guadagnare premi all'interno del gioco completando quest senza lasciare la vetrina o compromettere l'esperienza di gioco. I primi risultati mostrano che Offerwall aumenta i ricavi totali di Web Shop del e incrementa l'insieme delle operazioni di pagamento del , sbloccando la crescita incrementale significativa degli utenti non paganti. Un ROI ottimizzato con la copertura più ampia di MMP (partner di misurazione mobile) sul mercato: attribuzione dove serve. Integrazioni perfette con AppsFlyer, Adjust, Singular e altri offrono il tracciamento affidabile delle prestazioni e l'ottimizzazione delle campagne su vari dispositivi e piattaforme.

“Con questa versione, non forniamo semplicemente funzionalità, ma diamo agli studi mobili un vantaggio D2C completo”, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “Con l'apertura del mercato USA, gli sviluppatori di giochi hanno bisogno di un modo per trattenere una parte maggiore di ogni dollaro, coinvolgendo nel contempo i giocatori dove si trovano già. Web Shop, Buy Button e le nostre estensioni creator e community sono progettate per aiutare i team ad approfittare di questo momento storico e crescere in modo più intelligente”.

Per un elenco completo di nuove funzionalità e miglioramenti, vedere le nostre Release Notes: xsolla.pro/RNPM25

Con oltre 700 Web Shop lanciati in tutto il mondo, i partner di Xsolla sono la prova del modello: vendite dirette su scala, flussi di ricavi sostenuti al di fuori degli app stores e maggiore proprietà di dati e margini. Questi aggiornamenti consentono agli studi di ogni dimensione di lanciare, apprendere e crescere ancora più rapidamente nel nuovo scenario mobile.

Per saperne di più o lanciare il vostro Web Shop, visitare https://webshop.xsolla.com/ o parlare con un esperto.

Per un elenco completo di miglioramenti e strumenti per sviluppatori, visitare:

* Sentenza della Corte Distrettuale degli Stati Uniti del 30 aprile 2025

