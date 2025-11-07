Xiid lancia un comitato consultivo d'elite, assume Rachel Higham per aiutare a promuovere la prossima fase della crescita

Il nuovo gruppo di esperti comprende dirigenti di livello mondiale che hanno guidato iniziative in ambito tecnologico, della sicurezza e della trasformazione nei settori delle telecomunicazioni, della consulenza e dell'IT aziendale

LAS VEGAS: Xiid Corp., che sta rivoluzionando la difesa digitale con l'architettura di sicurezza zero knowledge networking, oggi ha annunciato la creazione di un comitato consultivo esclusivo, con l'aggiunta di Rachel Higham a questo gruppo di consulenti di fiducia. Già direttrice della divisione digitale e tecnologica di Marks & Spencer, Higham servirà come consulente speciale, guidando la strategia go-to-market di Xiid con hyperscaler, società di colocation e fornitori di servizi di telecomunicazioni.

“Rachel porta una prospettiva e un'esperienza di grande valore”, ha dichiarato Steve Visconti, CEO di Xiid.

Fonte: Business Wire