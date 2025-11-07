▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Xiid lancia un comitato consultivo d'elite, assume Rachel Higham per aiutare a promuovere la prossima fase della crescita

Xiid Corp., che sta rivoluzionando la difesa digitale con l'architettura di sicurezza zero knowledge networking, oggi ha annunciato la creazione di un comitato consultivo esclusivo, con l'aggiunta di ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/11/2025

Il nuovo gruppo di esperti comprende dirigenti di livello mondiale che hanno guidato iniziative in ambito tecnologico, della sicurezza e della trasformazione nei settori delle telecomunicazioni, della consulenza e dell'IT aziendale

LAS VEGAS: Xiid Corp., che sta rivoluzionando la difesa digitale con l'architettura di sicurezza zero knowledge networking, oggi ha annunciato la creazione di un comitato consultivo esclusivo, con l'aggiunta di Rachel Higham a questo gruppo di consulenti di fiducia. Già direttrice della divisione digitale e tecnologica di Marks & Spencer, Higham servirà come consulente speciale, guidando la strategia go-to-market di Xiid con hyperscaler, società di colocation e fornitori di servizi di telecomunicazioni.

“Rachel porta una prospettiva e un'esperienza di grande valore”, ha dichiarato Steve Visconti, CEO di Xiid.

Fonte: Business Wire



