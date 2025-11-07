Il più bel regalo per le festività: la tempistica delle offerte Yubico è perfetta per contrastare la lista dei desideri di qualsiasi hacker

I consigli di Yubico in materia di cybersecurity spiegano come difendere la sicurezza online nel periodo delle feste

SANTA CLARA, California, e STOCCOLMA: Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), creatore delle passkey più sicure e fornitore leader di chiavi di sicurezza per l'autenticazione hardware, oggi ha condiviso alcuni consigli essenziali per aiutare i consumatori a tutelare i propri account nel corso di uno dei periodi più rischiosi dell'anno. Ha anche annunciato la maggior promozione del 2025: la riduzione del 30% sulle YubiKey 5 NFC e 5C NFC dal 24 novembre al 1° dicembre.

Una recente indagine di Yubico sottolinea l'urgenza della situazione: la maggior parte delle persone ritiene che i tentativi di truffa online (scam) e di phishing siano diventati più sofisticati (78%) e più efficaci (70%) a causa dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI).

