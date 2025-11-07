▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Outreach rafforza la sua presenza nell'area EMEA e migliora l'esperienza clienti con un nuovo General Manager

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/11/2025

Business Wire

L'ex VP di Box Paul Ditchfield entra a far parte del leader nell'orchestrazione dei ricavi per accelerare la crescita, aumentare l'adozione dell'AI e promuovere il fatturato delle aziende

SEATTLE: Outreach, la AI Revenue Workflow Platform, sta ampliando la sua presenza nell'area EMEA con la nomina di Paul Ditchfield all'incarico di nuovo General Manager dell'area EMEA. L'iniziativa rafforza la già vasta presenza di Outreach nell'area EMEA con sedi a Londra e Praga e un centro dati in Irlanda.

Ditchfield guiderà il team EMEA in rapida crescita di Outreach, lavorando a stretto contatto con clienti come SAP, Siemens, e Omniplex, ampliando la crescente presenza di Outreach in tutta la regione EMEA.

Fonte: Business Wire



