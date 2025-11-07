Ripple annuncia un investimento da 500 milioni di dollari USA guidato da Fortress e da Citadel Securities, con valutazione dell'azienda a 40 miliardi di dollari dopo una crescita record

SAN FRANCISCO: Ripple, il leader della tecnologia finanziaria che offre soluzioni aziendali per il mondo delle criptovalute, oggi ha annunciato un investimento strategico da 500 milioni di dollari, con valutazione a 40 miliardi di dollari, da parte di investitori istituzionali di altissimo livello guidati dai fondi gestiti da affiliate di Fortress Investment Group e di Citadel Securities, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard e di Marshall Wace. L'investimento fa seguito all'anno più positivo di Ripple a tutt'oggi e alla sua recente offerta pubblica di acquisto da 1 miliardo di dollari alla stessa valutazione, e sottolinea la fiducia continuativa nella traiettoria di crescita e nella visione a lungo termine dell'azienda.

Fonte: Business Wire