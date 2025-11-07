▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Ripple annuncia un investimento da 500 milioni di dollari USA guidato da Fortress e da Citadel Securities, con valutazione dell'azienda a 40 miliardi di dollari dopo una crescita record

Ripple, il leader della tecnologia finanziaria che offre soluzioni aziendali per il mondo delle criptovalute, oggi ha annunciato un investimento strategico da 500 milioni di dollari, con valutazione a...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/11/2025

SAN FRANCISCO: Ripple, il leader della tecnologia finanziaria che offre soluzioni aziendali per il mondo delle criptovalute, oggi ha annunciato un investimento strategico da 500 milioni di dollari, con valutazione a 40 miliardi di dollari, da parte di investitori istituzionali di altissimo livello guidati dai fondi gestiti da affiliate di Fortress Investment Group e di Citadel Securities, Pantera Capital, Galaxy Digital, Brevan Howard e di Marshall Wace. L'investimento fa seguito all'anno più positivo di Ripple a tutt'oggi e alla sua recente offerta pubblica di acquisto da 1 miliardo di dollari alla stessa valutazione, e sottolinea la fiducia continuativa nella traiettoria di crescita e nella visione a lungo termine dell'azienda.

