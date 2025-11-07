▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Scientist.com si aggiudica il premio per la Supplier Management Excellence ai B2B Ecommerce Awards

Scientist.com, piattaforma AI leader nell'orchestrazione R&D per il comparto delle scienze della vita, è la vincitrice del premio Supplier Management Excellence assegnato dai prestigiosi B2B Ecom...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/11/2025

Business Wire

La piattaforma AI di orchestrazione R&D premiata per l'innovazione e la leadership nell'integrazione e la governance dei fornitori

SAN DIEGO: Scientist.com, piattaforma AI leader nell'orchestrazione R&D per il comparto delle scienze della vita, è la vincitrice del premio Supplier Management Excellence assegnato dai prestigiosi B2B Ecommerce Awards. Il riconoscimento è rivolto alle organizzazioni che creano nuovi standard nell'innovazione, nell'integrazione e nelle performance della rete di fornitori per offrire ai clienti un valore aggiunto di livello superiore.

"Vincere questo premio rappresenta un onore incredibile e dimostra l'attenzione instancabile posta dal nostro team verso la semplificazione e l'accelerazione dell'R&D", ha commentato Andrew Nashed, vicepresidente dei rapporti con i fornitori presso Scientist.com. "La nostra piattaforma automatizza e ottimizza il complesso processo di gestione dei fornitori e consente quindi agli scienziati di concentrarsi sull'innovazione, mentre noi ci occupiamo di conformità, integrazione ed efficienza operativa".

Fonte: Business Wire



