INNIO e KMW garantiscono la stabilità della rete e l'approvvigionamento dei data center grazie a una centrale elettrica di picco

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/11/2025

  • INNIO e KMW (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG) sono impegnate nella realizzazione di una centrale elettrica di picco da 54 MW per la stabilità della rete
  • Una tutela addizionale della fornitura elettrica è destinata al progetto del data center "Green Rocks"

JENBACH, Austria: INNIO Group ha siglato con KMW (Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG) un accordo relativo a una nuova centrale elettrica di picco da 54 MW. Si prevede la creazione complessiva di dodici sistemi energetici modulari targati INNIO presso il sito. Parte della capacità di questa centrale, secondo i programmi, sarà resa disponibile per il data center "Green Rocks", in fase di realizzazione da parte di KMW e da Green Mountain, operatore norvegese di data center.

Fonte: Business Wire



