Hyper® ottiene due riconoscimenti CES 2026 Innovation Awards® per i suoi innovativi accessori tecnologici

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 07/11/2025
HyperSpace™ Trackpad Pro e HyperDrive® Next USB4 M.2 PCIe Enclosure premiati come CES Innovation Awards® 2026 Honorees
ANAHEIM, California: Hyper®, un leader nel settore degli accessori tecnologici per creativi e utenti avanzati, annuncia di avere ottenuto due riconoscimenti CES 2026 Innovation Awards® nella categoria Consumer Peripherals and Accessories. Questi riconoscimenti rispecchiano la missione di Hyper – sviluppare soluzioni all’avanguardia che aiutino gli utenti a creare, connettersi e superare i limiti dei loro dispositivi.
Il programma CES Innovation Awards è una competizione annuale che celebra i prodotti più innovativi nel campo della tecnologia consumer, premiando le migliori innovazioni in varie categorie.
Fonte: Business Wire