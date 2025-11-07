▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Hyper® ottiene due riconoscimenti CES 2026 Innovation Awards® per i suoi innovativi accessori tecnologici

Hyper®, un leader nel settore degli accessori tecnologici per creativi e utenti avanzati, annuncia di avere ottenuto due riconoscimenti CES 2026 Innovation Awards® nella categoria Consumer Periphera...

Pubblicato il: 07/11/2025

HyperSpace™ Trackpad Pro e HyperDrive® Next USB4 M.2 PCIe Enclosure premiati come CES Innovation Awards® 2026 Honorees

ANAHEIM, California: Hyper®, un leader nel settore degli accessori tecnologici per creativi e utenti avanzati, annuncia di avere ottenuto due riconoscimenti CES 2026 Innovation Awards® nella categoria Consumer Peripherals and Accessories. Questi riconoscimenti rispecchiano la missione di Hyper – sviluppare soluzioni all’avanguardia che aiutino gli utenti a creare, connettersi e superare i limiti dei loro dispositivi.

Il programma CES Innovation Awards è una competizione annuale che celebra i prodotti più innovativi nel campo della tecnologia consumer, premiando le migliori innovazioni in varie categorie.

