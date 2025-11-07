▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Tigo Energy rinnova l’esperienza degli installatori con risorse di installazione completamente digitali

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” o “la Società”), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per l’immagazzinamento di energia e la realizzazione di impianti fotovolta...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/11/2025

Business Wire

Un nuovo sistema di documentazione digitale studiato per offrire un’esperienza più completa, guide all’installazione sempre aggiornate e contenuti localizzati per gli installatori di tutto il mondo

LOS GATOS, California: Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” o “la Società”), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per l’immagazzinamento di energia e la realizzazione di impianti fotovoltaici intelligenti, ha presentato oggi un aggiornamento completo del modo in cui supporta gli installatori di impianti solari in tutte le fasi dell’installazione tramite la documentazione digitale dei prodotti. A partire da novembre 2025, nelle nuove spedizioni dei prodotti Tigo TS4 Flex MLPE i manuali di installazione cartacei saranno sostituiti con documentazione digitale accessibile inquadrando codici QR ben visibili su ogni confezione. Il passaggio alla documentazione digitale offre agli installatori accesso immediato alle guide di installazione più aggiornate, a video e guide visive immersivi e a contenuti localizzati nelle lingue dei mercati serviti da Tigo.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.