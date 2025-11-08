Prende il via a Riad la 26a assemblea generale di UN Tourism

L'agenzia per il turismo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite festeggia i 50 anni di cooperazione globale, con i leader di tutto il settore che si riuniscono per plasmare il futuro del settore.

Sua eccellenza Ahmed Al Khateeb, ministro del turismo, dichiara: " Il regno svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire la crescita di uno dei comparti più potenti al mondo nel generare posti di lavoro e PIL in armonia con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile".

Zurab Pololikashvili, segretario generale di UN Tourism: "L'assemblea generale di UN Tourism riunisce i leader di settore a livello internazionale per definire l'agenda e formare un comparto più innovativo e inclusivo. Da Riad definiremo l'agenda del turismo per i prossimi anni".

RIAD, Arabia Saudita: Si è aperta oggi a Riad la 26a sessione dell'assemblea generale di UN Tourism, una prima volta storica per la regione del Consiglio di cooperazione del Golfo e l'assemblea più partecipata dalla fondazione di UN Tourism, 50 anni fa. Circa 160 delegazioni degli Stati membri, tra cui ministri, alti funzionari e leader del settore e della società civile, si sono riunite per celebrare cinque decenni di collaborazione internazionale sotto il tema "AI-Powered Tourism: Redefining the Future" (Il turismo basato sull'AI: ridefinire il futuro).

L'assemblea è organizzata dal Ministero del Turismo dell'Arabia Saudita, con un'ampia collaborazione e pianificazione al fianco di UN Tourism e di molti partner, una collaborazione che sottolinea l'impegno del regno nella promozione del settore e nello stimolare un dialogo proficuo sulla scena globale.

Per mezzo secolo UN Tourism ha promosso opportunità economiche, comprensione interculturale e pace tramite i viaggi; dato che la rapida trasformazione digitale del settore sta riplasmando il modo di scoprire, prenotare e vivere le destinazioni, l'assemblea di quest'anno si concentra su come garantire che l'AI sia al servizio di persone e luoghi, supportando l'occupazione, le piccole imprese, la gestione responsabile delle destinazioni e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Nei prossimi giorni i delegati parteciperanno a quattro sessioni plenarie, a numerosi incontri di sette comitati specializzati e alla 124a e 125a sessione del Consiglio esecutivo, il massimo organo esecutivo dell'organizzazione. L'ordine del giorno è incentrato sulla promozione del dibattito su come accelerare una crescita sostenibile e inclusiva e approfondire la cooperazione internazionale nel settore turistico tramite l'AI e la trasformazione digitale.

Sua eccellenza Ahmed Al Khateeb, Ministro del Turismo, ha commentato: "L'Arabia Saudita è orgogliosa di accogliere tutto il mondo alla 26a assemblea generale di UN Tourism, per celebrare 50 anni di cooperazione globale e di progressi condivisi di UN Tourism. È una settimana che segna un momento decisivo per il nostro settore: un'opportunità per plasmare la crescita del turismo nei prossimi decenni grazie a una maggiore connettività, a una maggiore sostenibilità, a maggiori investimenti nel capitale umano e all'innovazione basata sull'AI.

Il turismo è una delle maggiori forze al mondo per la prosperità e la comprensione reciproca: crea posti di lavoro, sostiene le piccole imprese e connette le culture. Guidata dalla Vision 2030, l'Arabia Saudita si impegna a garantire che questa crescita continui a generare opportunità e inclusione, e ad accogliere il mondo con lo spirito dell'ospitalità saudita che definisce il nostro paese".

Zurab Pololikashvili, segretario generale di UN Tourism, ha sottolineato: "L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il Turismo riunisce i leader di settore a livello internazionale per stabilire l'agenda e realizzare un settore più innovativo e inclusivo. Nei prossimi giorni, prima con l'incontro dei nostri membri affiliati diversificati e dinamici, e successivamente con le sessioni della nostra assemblea generale, Riad mostrerà il potere del turismo come motore di trasformazione, modernizzazione e opportunità. Insieme possiamo sfruttare il potere della tecnologia per guidare un cambiamento positivo, diversificare le nostre economie e creare posti di lavoro per milioni di persone, ovunque".

Gli incontri di apertura sono in programma oggi, e Riad è pronta a dare il benvenuto al mondo, con strutture stato dell'arte e un settore dell'ospitalità dinamico che riflette l'impegno dell'Arabia Saudita verso il coinvolgimento e l'eccellenza globali.

In qualità di organizzatrice della 26a sessione dell'assemblea generale, l'Arabia Saudita resta in prima linea nella lotta per la promozione della crescita, della sostenibilità e della cooperazione multilaterale sotto l'egida di UN Tourism. La lunga collaborazione del regno con questa agenzia delle Nazioni Unite si contraddistingue per l'impegno attivo, le iniziative congiunte di grande impatto e gli storici traguardi, tra cui l'apertura del primo ufficio regionale di UN Tourism in Medio Oriente, a Riad, e la presidenza saudita del Consiglio esecutivo per due mandati, nel 2023 e nel 2024.

