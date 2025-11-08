Experian nominata Leader nell'IDC MarketScape: Worldwide Identity Verification in Financial Services 2025 Vendor Assessment

La Ascend Platform™ di Experian si basa su tre elementi essenziali: prevenzione avanzata delle frodi, verifica a più livelli e soluzioni di sicurezza innovative basate sui dati

COSTA MESA, Calif.: Experian oggi ha annunciato di essere stata nominata Leader nell'IDC MarketScape: Worldwide Identity Verification in Financial Services 2025 Vendor Assessment (Verifica dell'identità a livello mondiale nei servizi finanziari 2025 Valutazione dei fornitori) (doc. n. US52985325, settembre 2025). Il rapporto valuta i fornitori in termini di profondità e ampiezza delle loro capacità di verifica dell'identità e l'efficacia della risposta alle esigenze attuali e future dei clienti.

La metodologia di IDC MarketScape per questa valutazione prevede due criteri fondamentali di misura del successo: le capacità che riflettono l'attuale gamma di servizi offerti da Experian e l'efficacia della risposta alle esigenze dei clienti, oltre alle strategie che indicano in che modo la strategia futura di Experian si allinea ai requisiti dei clienti in un periodo di tre-cinque anni.

Fonte: Business Wire