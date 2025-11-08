Xsolla avvia una partnership con Deloitte Turkiye e Lorien Accelerator come sponsor di categoria per i Gaming Awards in occasione del programma Fast 50 Türkiye 2025

Celebrazione del settore del gaming in Turchia con una sponsorizzazione di grande impatto e una tavola rotonda

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale leader globale nel settore dei videogame che aiuta gli sviluppatori a lanciare, sviluppare e monetizzare i loro giochi, è orgogliosa di annunciare la propria sponsorship del segmento Gaming Awards in occasione del programma Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025, organizzato in collaborazione con Lorien Accelerator. L'evento si terrà il 10 dicembre 2025 e premierà le migliori aziende in forte crescita in diversi settori in Turchia, con particolare attenzione al dinamico settore del gaming.

In qualità di sponsor della categoria Gaming Awards, Xsolla riceverà un'importante esposizione del marchio tramite importanti posizionamenti del logo su tutti i materiali dell'evento, tra cui piattaforme digitali, insegne ufficiali dell'evento e altri materiali promozionali. Oltre a questa visibilità, la partecipazione di Xsolla comporta un'opportunità esclusiva di partecipare a una tavola rotonda incentrata sull'ecosistema del gaming in rapida crescita in Turchia. Il dibattito offrirà informazioni sul settore del gaming nella regione, sulle tendenze emergenti e sulle opportunità per gli sviluppatori per rafforzare la loro presenza.

"Siamo entusiasti di collaborare con Deloitte Turkiye e Lorien Accelerator per fornire supporto al programma Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025", ha affermato Berkley Egenes, Chief Marketing and Growth Officer presso Xsolla. "Il settore del gaming in Turchia è in rapida crescita, e si prevede che genererà un fatturato di 3,33 miliardi di dollari nel 2025. Con la previsione di aumento del numero di utenti fino a 25,40 milioni entro il 2030, questa partnership offre un'opportunità esclusiva per entrare in connessione con il mercato e collaborare con alcuni degli sviluppatori più innovativi della regione".

Per ulteriori informazioni sul programma Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2025, visitare il sito: xsolla.blog/deloitte

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni su Deloitte

Deloitte si riferisce a una o più entità di Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), alla sua rete globale di aziende associate e alle relative entità (congiuntamente, l'"organizzazione Deloitte"). DTTL (chiamata anche "Deloitte Global") e ciascuna delle sue aziende associate e le relative entità sono giuridicamente separate e indipendenti, che non possono vincolare o obbligare l'una o l'altra nei confronti di terzi. DTTL e ciascuna azienda associata ed entità correlata a DTTL è responsabile esclusivamente per le proprie azioni e omissioni, e non per quelle delle altre. DTTL non fornisce servizi ai clienti.

Deloitte fornisce servizi professionali del massimo livello a quasi il 90% delle aziende Fortune Global 500® e a migliaia di aziende private. Il nostro staff offre risultati misurabili e duraturi che contribuiscono a rafforzare la fiducia del pubblico nei mercati dei capitali e consentono ai clienti di trasformarsi e prosperare. Con una tradizione di oltre 180 anni, Deloitte è presente in più di 150 Paesi e territori. Scopri come gli oltre 470.000 dipendenti di Deloitte in tutto il mondo lavorano insieme ogni giorno per ottenere risultati importanti su www.deloitte.com.

Informazioni su Lorien Accelerator

Lorien è il primo acceleratore globale della Turchia dedicato esclusivamente alle startup nel settore dei giochi e del gametech. Con sede a Istanbul, Lorien aiuta i fondatori di giochi ad accelerare la loro crescita attraverso una straordinaria rete globale di mentori, strumenti di intelligenza artificiale, playbook specifici per il settore che spaziano dal legale, alla raccolta fondi e alla pubblicazione, e l'accesso a una rete internazionale di investitori e partner. Il suo programma di 12 settimane riunisce mentori di spicco provenienti da aziende come Blizzard, Valve, Riot Games, Peak, Havas e collega la comunità di sviluppatori di giochi della Turchia con opportunità internazionali.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: lorienaccelerator.com

Fonte: Business Wire