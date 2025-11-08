Gli sviluppatori di giochi ora possono catturare maggiori richieste nel periodo festivo con il portafoglio di pagamenti ampliato di Xsolla

MB Way, JKOPay, Paidy, Airtel Mobile Money, MTN Mobile Money, Paga, MVola, Spenn, Mercado Pago e Bank Transfers in Nigeria ora sono disponibili attraverso Xsolla

LOS ANGELES: Xsolla, società commerciale globale di videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, sviluppare e monetizzare i loro prodotti, ha annunciato oggi nuovi metodi di pagamento locale in importanti mercati in Europa, Asia, Africa e America Latina. Giusto in tempo per le festività, questa espansione aiuta gli sviluppatori a ridurre l'attrito al checkout e a convertire la richiesta della stagione in coinvolgimento a lungo termine.

L'espansione introduce 10 nuove opzioni di pagamento locale che corrispondono alle modalità di pagamento già utilizzate dai giocatori nei propri mercati locali, tra cui:

Europa: MB Way (Portogallo) aggiunge checkout mobile-first (priorità ai pagamenti effettuati tramite dispositivi mobili) a livello nazionale con conferme istantanee e ampio riconoscimento.

MB Way (Portogallo) aggiunge checkout mobile-first (priorità ai pagamenti effettuati tramite dispositivi mobili) a livello nazionale con conferme istantanee e ampio riconoscimento. Asia: JKOPay (Taiwan) offre un wallet mobile affidabile, con pagamenti QR e fedeltà; Paidy (Giappone) offre Buy Now, Pay Later (BNPL) senza carta, con opzioni di pagamento in un'unica soluzione o a rate.

JKOPay (Taiwan) offre un wallet mobile affidabile, con pagamenti QR e fedeltà; Paidy (Giappone) offre Buy Now, Pay Later (BNPL) senza carta, con opzioni di pagamento in un'unica soluzione o a rate. Africa: Airtel Mobile Money (Tanzania, Madagascar) e MTN Mobile Money (Cameroon, Congo-Brazzaville, Zambia) consente autorizzazioni via app/USSD e conferme in tempo reale; Paga (Nigeria) riduce l'attrito con pagamenti da wallet all'interno dell'app; Bank Transfers (Nigeria) soddisfano la richiesta dei flussi Pay-by-Bank; MVola (Madagascar) porta la presenza nazionale come wallet principale del Paese; Spenn (Ruanda, Zambia) offre pagamenti basati su wallet con conferme istantanee.

Airtel Mobile Money (Tanzania, Madagascar) e MTN Mobile Money (Cameroon, Congo-Brazzaville, Zambia) consente autorizzazioni via app/USSD e conferme in tempo reale; Paga (Nigeria) riduce l'attrito con pagamenti da wallet all'interno dell'app; Bank Transfers (Nigeria) soddisfano la richiesta dei flussi Pay-by-Bank; MVola (Madagascar) porta la presenza nazionale come wallet principale del Paese; Spenn (Ruanda, Zambia) offre pagamenti basati su wallet con conferme istantanee. America Latina: Mercado Pago (Uruguay) offre un importante wallet con diverse opzioni di finanziamento e conferme in tempo reale.

“I lanci stagionali diventano un successo o un fallimento al momento del pagamento”, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “Aggiungendo i metodi preferiti di pagamento locale già utilizzati da wallet digitali in Africa e in America Latina alle opzioni BNPL in Giappone e ai wallet mobili a Taiwan e in Portogallo, aiutiamo gli studi a trasformare la domanda delle festività in fidelizzazioni a lungo termine”.

In queste regioni, wallet mobili, Pay-by-Bank e opzioni di credito flessibile continuano a superare l'utilizzo delle carte tradizionali soprattutto tra i giocatori più giovani che utilizzano i dispositivi mobili. L'allineamento con le abitudini di pagamento locale offre conferme istantanee, autenticazione conosciuta e percentuali più elevate di completamento degli acquisti durante i periodi di punta delle festività.

Per maggiori informazioni sull'ampliamento della copertura dei pagamenti di Xsolla e su come abilitare questi metodi, visitare: xsolla.pro/RNPM25

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Fonte: Business Wire