OMRON presenta la "Medium-Term Roadmap SF 2nd Stage"

Il 7 novembre 2025 (JST), OMRON (TOKYO: 6645) ha annunciato la sua "Medium-Term Roadmap Shaping the Future 2nd Stage" ("SF 2nd Stage"), relativa al periodo dall'esercizio 2026 all'esercizio 2030. Ques...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 09/11/2025

KYOTO, Giappone: Il 7 novembre 2025 (JST), OMRON (TOKYO: 6645) ha annunciato la sua "Medium-Term Roadmap Shaping the Future 2nd Stage" ("SF 2nd Stage"), relativa al periodo dall'esercizio 2026 all'esercizio 2030. Questa roadmap delinea la visione e le strategie di crescita del gruppo fino a tutto il 2030 ed è disponibile sul sito web dell'azienda.

Panoramica sulla "Medium-Term Roadmap SF 2nd Stage"

A partire dal mese di aprile 2024, OMRON è impegnata nell'attuazione del programma di riforma strutturale "NEXT 2025" nell'obiettivo di ricostruire le proprie fondamenta per puntare alla profittabilità e alla crescita. Nel mese di settembre 2025, una volta completato questo programma, siamo passati a una fase di crescita e abbiamo formulato una nuova roadmap con uno sguardo al 2030.

