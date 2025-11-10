Xencelabs presenta il nuovo Pen Display 16 Lite OLED 4K ultra-portatile

VANCOUVER, Wash.: Xencelabs ha annunciato oggi il lancio del Pen Display 16 Lite, un nuovo display con penna OLED 4K ultra-portatile, progettato per i professionisti in mobilità. Proposto al prezzo di 899 euro, combina prestazioni di livello studio con una portabilità eccezionale.

Il lancio del prodotto è impreziosito da una collaborazione esclusiva che presenta opere tratte dal cortometraggio animato Ted’s World (in uscita nel 2026). Il progetto, nato dalla sinergia tra Xencelabs, il team RenderMan di Pixar, DAMN! Visdev e Dell, ha dato vita al personaggio 2D Ted Paul trasformandolo in una creazione animata 3D.

«Poiché Ted Paul è stato creato nello stile unico di Jesper, mantenere l’integrità visiva era per noi una priorità assoluta», ha dichiarato Fabio Sciedlarczyk. Nicolas De Aquino di DAMN! Visdev ha aggiunto che i display con penna hanno permesso di realizzare tratti di pennello precisi, fedeli all’opera originale. Dylan Sisson del team Pixar RenderMan ha sottolineato come la collaborazione rappresenti «l’arte che sfida la tecnologia e la tecnologia che ispira l’arte».

Scopri la storia di Ted Paul: guarda il video sul canale YouTube di Xencelabs o clicca: https://youtu.be/srZ0t--6Bd4

​Le caratteristiche principali del Pen Display 16 Lite includono un display OLED 4K (3840x2160) in grado di visualizzare 1,07 miliardi di colori, un contrasto di 100.000:1 e il supporto per un’ampia gamma cromatica (Adobe RGB, Rec. 709, sRGB). Offre un’esperienza di disegno naturale grazie allo schermo antiriflesso, a una curva di pressione ottimizzata con precisione e all’inclusione di due penne v2.

Con un peso di soli 1,2 kg e uno spessore di appena 12 mm, il dispositivo è progettato per la massima portabilità, anche grazie alla connessione USB-C a cavo singolo.

Il Pen Display 16 Lite è già disponibile negli store ufficiali Xencelabs. Per ulteriori informazioni, visita il sito: www.xencelabs.com.

Fonte: Business Wire