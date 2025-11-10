Stagira Ceo Summit e Le Fonti Gran Gala 2025 celebrano l’eccellenza italiana e internazionale

MILANO: Tutto pronto per Le Fonti Gran Gala 2025, l'evento esclusivo che il 4 dicembre 2025 premierà l'eccellenza italiana e internazionale nell'iconica cornice di Palazzo Mezzanotte. Non solo i tradizionali Le Fonti Awards®, il riconoscimento destinato alle realtà leader nel mondo delle professioni, della consulenza e delle imprese; ma anche un'occasione unica di confronto sui temi caldi del presente, grazie allo Stagira Ceo Summit, il dibattito C-Level che crea connessioni e delinea scenari futuri.

Il format è quello ormai consolidato, che da 15 edizioni annuali vede spiccare e mettere in dialogo i leader di tutti i settori, con un focus particolare sui temi della sostenibilità e dell’innovazione. Ma con un legame ancora più profondo con le realtà internazionali, tradizionalmente premiate in giro per il mondo – nelle tappe da New York a Hong Kong, passando per Dubai, Londra, Shanghai e Las Vegas – e adesso invitate tutte insieme sul palco di Palazzo Mezzanotte, un hub iconico dell’eccellenza mondiale e multisettoriale.

Tra gli special guest anche Darya Majidi, imprenditrice italo-iraniana esperta di digital transformation, creazione di startup ed ecosistemi di innovazione e intelligenza artificiale, con focus su etica e diversity. Founder e Presidente dell’Associazione Donne 4.0., è stata menzionata tra le 100 donne che cambiano il mondo da “D. di Repubblica” e tra le 10 donne che impattano l’Italia da “Io Donna del Corriere”, ed è inoltre comparsa sulla copertina di Fortune Italia Ottobre 2023, tra le 50 Most Powerful Women.

Durante la serata, oltre alla premiazione delle più prestigiose realtà italiane e internazionali, uno spazio speciale sarà dedicato a quelle eccellenze che si sono riconfermate, anno dopo anno, capaci a loro volta di ispirare con la loro leadership imprese più piccole e professionisti del settore. Cassa di risonanza di una comunità certificata e focalizzata al business di oltre 10,5 milioni di persone, i Le Fonti Awards® proseguono così la propria missione di valorizzare i brand, a livello aziendale e personale. Appuntamento al 4 dicembre.

https://www.lefontiawards.it

Fonte: Business Wire