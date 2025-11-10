Il 71% delle aziende internazionali ha accelerato l’adozione dell’IA in un periodo di instabilità economica risultante dai dazi, crescita dell’inflazione e incertezza, secondo uno studio condotto da The Economist e commissionato da Kinaxis

Le turbolenze geopolitiche spingono l’IA in cima all’agenda dell’innovazione, ma molte catene di fornitura non sono ancora pronte

OTTAWA, Ontario: Secondo Supply Chain’s Big Bet on AI For Geopolitical Resilience, un nuovo studio globale condotto da Economist Impact e commissionato da Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), sebbene il 71% delle aziende abbia accelerato l’implementazione dell’IA in risposta a dazi, inflazione e instabilità geopolitica, resta un ampio divario tra gli ambiziosi obiettivi legati all’IA e la loro attuazione.

Quasi tutte le aziende (97%) stanno sperimentando l’IA, ma solo il 20% è in grado di prendere decisioni in tempo reale e appena il 22% svolge una strategia definita in materia di IA – e per le imprese che lo fanno è tre volte più probabile che realizzino un ROI misurabile.

Fonte: Business Wire