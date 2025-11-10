▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Aptiv e Robust.AI svilupperanno congiuntamente robot collaborativi alimentati dall'AI

Aptiv PLC (NYSE: APTV), società tecnologica globale dedicata a rendere possibile un futuro più sicuro, più sostenibile e più connesso, e Robust.AI, un leader nell'automazione industriale basata su...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/11/2025

Business Wire

L'abbinamento di tecnologie propellerà i cobot di prossima generazione in varie industrie

SCHAFFHAUSEN, Svizzera e SAN FRANCISCO: Aptiv PLC (NYSE: APTV), società tecnologica globale dedicata a rendere possibile un futuro più sicuro, più sostenibile e più connesso, e Robust.AI, un leader nell'automazione industriale basata sull'AI, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica per sviluppare congiuntamente robot collaborativi (cobot) alimentati dall'AI. Questa collaborazione abbina il portafoglio di Aptiv leader del settore, comprese piattaforme e strumenti Wind River, con le competenze in robotica di Robust.AI e una progettazione incentrata sull'uomo per accelerare l'innovazione nell'automazione industriale e dei magazzini.

“Aptiv, insieme ai nostri partner strategici, sta rendendo possibile il futuro dell'edge intelligente attraverso tecnologie che rilevano, pensano, agiscono e ottimizzano in tempo reale”, ha dichiarato Javed Khan, Vicepresidente esecutivo e Presidente di Software, Sicurezza avanzata ed Esperienza degli utenti per Aptiv.

Fonte: Business Wire



