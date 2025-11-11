▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Decagon annuncia un pilota commerciale con Deutsche Telekom e un investimento strategico da parte di T.Capital per aumentare la crescita aziendale

WEB SUMMIT 2025 – Decagon, il leader nella fornitura di agenti AI di conversazione per esperienze clienti personalizzate, oggi ha annunciato un pilota commerciale con il fornitore globale di telecom...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/11/2025

Business Wire

SAN FRANCISCO: WEB SUMMIT 2025 – Decagon, il leader nella fornitura di agenti AI di conversazione per esperienze clienti personalizzate, oggi ha annunciato un pilota commerciale con il fornitore globale di telecomunicazioni Deutsche Telekom, oltre a un investimento strategico da parte di T.Capital, la divisione di venture capital aziendale di Deutsche Telekom.

Deutsche Telekom è il più grande fornitore al mondo di telecomunicazioni per ricavi e serve centinaia di milioni di clienti di telefonia mobile in tutto il mondo. T.Capital offre capitale strategico alle fasi da iniziali a finali ad aziende che hanno sinergie con la società madre Deutsche Telekom.

“La potente AI di Decagon aiuta le aziende a fornire un'esperienza clienti eccezionale”, ha dichiarato Jonathan Abrahamson, Direttore della divisione informatica e prodotti presso Deutsche Telekom.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.