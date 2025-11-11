Megaport acquisterà Latitude.sh, creando una piattaforma di calcolo e rete come servizio leader nel settore per alimentare le applicazioni dalle alte prestazioni e i carichi di lavoro in tutto il mondo

Megaport Limited (ASX: MP1), il leader mondiale nella fornitura di Network-as-a-Service (NaaS, rete come servizio), oggi ha annunciato di aver stretto un accordo per acquisire Latitude.sh, società le...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 11/11/2025
BRISBANE, Australia: Megaport Limited (ASX: MP1), il leader mondiale nella fornitura di Network-as-a-Service (NaaS, rete come servizio), oggi ha annunciato di aver stretto un accordo per acquisire Latitude.sh, società leader globale di Compute-as-a-Service che offre infrastruttura CPU e GPU ad alte prestazioni on demand.
Una volta completata l'acquisizione, le capacità combinate creeranno una piattaforma globale che unisce la struttura privata di connettività ad alta velocità di Megaport e l'infrastruttura di calcolo di Latitude.sh, consentendo alle aziende di installare e connettere rapidamente carichi di lavoro critici in oltre 1.000 centri dati in 26 Paesi.
“Da molti anni, le aziende più grandi al mondo si affidano a Megaport per trasferire senza soluzione di continuità i carichi di lavoro tra i data center e il cloud”, ha dichiarato Michael Reid, CEO di Megaport.
