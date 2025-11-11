Ookla presenta Speedtest Pulse™ e ridefinisce la convalida e il troubleshooting di rete

Il nuovo dispositivo diagnostico rivoluzionario mette 20 anni di competenze di rete a disposizione degli ISP e delle aziende, consentendo loro di convalidare le prestazioni, porre fine a costose visite ripetute e aumentare la soddisfazione dei clienti.

NEW YORK: Ookla®, leader globale nell'intelligenza di connettività, oggi ha presentato Speedtest Pulse™, un nuovo dispositivo diagnostico di rete progettato per fornire servizi completi di convalida e risoluzione di problemi basati su smartphone per fornitori di servizi internet (ISP) e aziende. Utilizzando la potenza di Speedtest®, uno standard di riferimento affidabile a livello globale per la misurazione della velocità di connessione internet, Speedtest Pulse colma un'importante lacuna negli strumenti a disposizione dei tecnici, proponendo una soluzione potente e scalabile facile da usare e che offre conoscenze chiare e utili.

Fonte: Business Wire