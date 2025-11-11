▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Ookla presenta Speedtest Pulse™ e ridefinisce la convalida e il troubleshooting di rete

Ookla®, leader globale nell'intelligenza di connettività, oggi ha presentato Speedtest Pulse™, un nuovo dispositivo diagnostico di rete progettato per fornire servizi completi di convalida e risol...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/11/2025

Business Wire

Il nuovo dispositivo diagnostico rivoluzionario mette 20 anni di competenze di rete a disposizione degli ISP e delle aziende, consentendo loro di convalidare le prestazioni, porre fine a costose visite ripetute e aumentare la soddisfazione dei clienti.

NEW YORK: Ookla®, leader globale nell'intelligenza di connettività, oggi ha presentato Speedtest Pulse™, un nuovo dispositivo diagnostico di rete progettato per fornire servizi completi di convalida e risoluzione di problemi basati su smartphone per fornitori di servizi internet (ISP) e aziende. Utilizzando la potenza di Speedtest®, uno standard di riferimento affidabile a livello globale per la misurazione della velocità di connessione internet, Speedtest Pulse colma un'importante lacuna negli strumenti a disposizione dei tecnici, proponendo una soluzione potente e scalabile facile da usare e che offre conoscenze chiare e utili.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.