Il settore finanziario segnala l'aumento degli investimenti nella verifica dell'identità

Le banche, le fintech e le piattaforme di criptovalute stanno aumentando gli investimenti nella prevenzione delle frodi e nella verifica dell'identità (IDV), posizionando il settore come il prossimo ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/11/2025

RESTON, Va.: Le banche, le fintech e le piattaforme di criptovalute stanno aumentando gli investimenti nella prevenzione delle frodi e nella verifica dell'identità (IDV), posizionando il settore come il prossimo scudo di difesa informatica. Stando al sondaggio globale di Regula, The Future of Identity Verification: 5 Threats and 5 Opportunities (Il futuro della verifica dell'identità: 5 minacce e 5 opportunità), alla guida di questa tendenza ci sono le banche: la percentuale di istituti che intendono aumentare di oltre il 50% il budget di IDV sta quasi triplicando: dal 4,4% al 15% in soli due anni.

Aumenti moderati nei budget di verifica dell'identità stanno diventando comuni in tutti i servizi finanziari. Quasi un terzo delle banche e delle società di criptovalute e un quinto delle fintech prevedono aumenti del 10-20%.

Fonte: Business Wire



