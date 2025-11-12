▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Aqemia parteciperà alla Jefferies Global Healthcare Conference 2025

Aqemia, un'azienda all'avanguardia nel settore TechBio che integra IA generativa e fisica di ispirazione quantistica per creare nuovi farmaci, ha annunciato che Maximilien Levesque, CEO e cofondatore,...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/11/2025

Business Wire

LONDRA: Aqemia, un'azienda all'avanguardia nel settore TechBio che integra IA generativa e fisica di ispirazione quantistica per creare nuovi farmaci, ha annunciato che Maximilien Levesque, CEO e cofondatore, e Théa Vu-Bignand, vicepresidente per le finanze, parteciperanno alla Jefferies Global Healthcare Conference, che si terrà a Londra dal 17 al 20 novembre 2025.

Grazie a QEMI, la sua piattaforma di IA generativa basata sulla fisica per l'invenzione di molecole terapeutiche, Aqemia può progettare nuovi farmaci candidati in modo ripetibile, economico e scalabile, con l'ambizione di distribuire nuove terapie più rapidamente ai pazienti che attualmente non possono accedere a trattamenti efficaci, in particolare in ambito oncologico. In tale prospettiva, Aqemia rimane concentrata sullo sviluppo di valori tramite la sua pipeline preclinica interna, definendo partnership in grado di convalidare la sua piattaforma e il suo vantaggio scientifico.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.