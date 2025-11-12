Aqemia parteciperà alla Jefferies Global Healthcare Conference 2025

LONDRA: Aqemia, un'azienda all'avanguardia nel settore TechBio che integra IA generativa e fisica di ispirazione quantistica per creare nuovi farmaci, ha annunciato che Maximilien Levesque, CEO e cofondatore, e Théa Vu-Bignand, vicepresidente per le finanze, parteciperanno alla Jefferies Global Healthcare Conference, che si terrà a Londra dal 17 al 20 novembre 2025.

Grazie a QEMI, la sua piattaforma di IA generativa basata sulla fisica per l'invenzione di molecole terapeutiche, Aqemia può progettare nuovi farmaci candidati in modo ripetibile, economico e scalabile, con l'ambizione di distribuire nuove terapie più rapidamente ai pazienti che attualmente non possono accedere a trattamenti efficaci, in particolare in ambito oncologico. In tale prospettiva, Aqemia rimane concentrata sullo sviluppo di valori tramite la sua pipeline preclinica interna, definendo partnership in grado di convalidare la sua piattaforma e il suo vantaggio scientifico.

Fonte: Business Wire