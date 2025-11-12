▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Qorium ottiene un investimento di 22 milioni di EUR per accelerare la commercializzazione di pelle biofabbricata

Qorium, l'azienda olandese in ambito biotecnologico all'avanguardia nella produzione di pelle biofabbricata, ha annunciato oggi di aver ottenuto un investimento di 22 milioni di EUR da Invest-NL e LIO...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/11/2025

Business Wire

Invest-NL, LIOF e diversi investitori privati si sono uniti a Brightlands Venture Partners e Sofinnova Partners per sostenere la crescita dell'azienda biotech olandese

MAASTRICHT, Paesi Bassi: Qorium, l'azienda olandese in ambito biotecnologico all'avanguardia nella produzione di pelle biofabbricata, ha annunciato oggi di aver ottenuto un investimento di 22 milioni di EUR da Invest-NL e LIOF assieme agli investitori esistenti Brightlands Venture Partners e Sofinnova Partners. Un gruppo importante di privati facoltosi ha partecipato al round mentre l'investimento di Invest-NL è stato effettuato nell'ambito del programma di garanzia InvestEU della Commissione europea.

Si prevede una rapida crescita del settore della pelle biofabbricata grazie a un aumento nella domanda di vera pelle di alta qualità uniforme.

Fonte: Business Wire



