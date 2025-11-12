ThreatDown lancia il Nexus Partner Program, rafforzando il suo impegno incentrato sui partner

Il nuovo programma segna un investimento strategico, mettendo i partner al centro della strategia di crescita di ThreatDown

SANTA CLARA, Calif.: ThreatDown, la business unit aziendale di Malwarebytes, oggi ha annunciato il lancio del Nexus Partner Program, un'iniziativa completa che mette i partner al centro dell'azione, rafforzando la collaborazione e creando nuove opportunità di crescita per la sua rete globale di partner. Il programma allinea incentivi, semplifica le operazioni e rafforza la collaborazione per assicurare che ogni rivenditore abbia le risorse e il supporto necessari per proporre ai propri clienti risultati di sicurezza più solidi e intelligenti.

“Per noi di ThreatDown, essere channel-first significa mettere i nostri collaboratori al centro di tutto ciò che facciamo”, ha dichiarato Kendra Krause, AD di ThreatDown.

Fonte: Business Wire