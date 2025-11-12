Picsart espande la propria piattaforma creativa con prodotti AI che potenziano e velocizzano una progettazione 'piena di energia' su larga scala

Picsart Assistant crea progetti multilivello tramite conversazioni naturali

Picsart Flows permette la creazione collaborativa e automatizzata su una tela infinita

MIAMI: Picsart, la piattaforma di creazione digitale leader globale che vanta oltre 2 miliardi di download e 130 milioni di utenti attivi al mese in più di 150 paesi in tutto il mondo, oggi ha annunciato l'espansione della propria piattaforma creativa grazie a prodotti AI ideati per potenziare e velocizzare una progettazione 'piena di energia' su larga scala e semplificare i flussi di lavoro creativi. Hovhannes Avoyan, co-fondatore e CEO di Picsart, ha annunciato queste novità in occasione del Web Summit, tra le maggiori conferenze tecnologiche internazionali organizzata a cadenza annuale a Lisbona, in Portogallo.

Grazie a Picsart, i gruppi eterogenei di creatori possono dare vita istantaneamente alla propria visione personale sfruttando gli oltre 150 strumenti, i milioni di adesivi, i modelli, le opzioni UGC e i contenuti stock premium. Picsart è nota per il coinvolgimento con la comunità globale della Generazione Z, che costituisce oltre il 50% della sua base di utenti attivi. L'azienda continua a crescere organicamente insieme a questo gruppo per fornire soluzioni creative concrete e al contempo dotare una comunità globale di consumatori, artisti, imprenditori e aziende di una potenza creativa di livello professionale.

Le innovazioni nei prodotti annunciate oggi rappresentano un'evoluzione naturale stimolata dalla tradizione di Picsart in termini di innovazione. Picsart Assistant e Picsart Flows utilizzano l'AI per supportare e velocizzare la progettazione delle atmosfere e questo, per la prima volta, consente agli utenti di concentrarsi sullo stile, sull'atmosfera o sull'obiettivo che desiderano raggiungere, mentre la piattaforma traduce le visioni personalizzate in risorse creative modificabili.

"Picsart si impegna a creare prodotti che consentano ai nostri utenti di raggiungere il successo in tutte le loro aspirazioni creative", ha commentato il signor Avoyan. "L'espansione della piattaforma di oggi rappresenta un passo avanti fondamentale che contribuisce in modo significativo alla nostra missione: consentire al lavoro di progettazione di procedere più velocemente, di operare in modo più intelligente e di ottenere un impatto maggiore. Noi di Picsart siamo orgogliosi dello stretto legame con i nativi digitali della Generazione Z, che non solo si affidano a tecnologie avanzate per dare vita alle proprie idee, ma che ritengono inoltre che Picsart comprenda e apprezzi realmente gli obiettivi che si sono prefissati. Nel giro di pochissimo tempo, Picsart Assistant e Picsart Flows stimolano la prossima generazione di storyteller a progettare e creare su larga scala e a centrare il successo nell'economia attuale, incentrata sui contenuti".

I due prodotti di punta alla base di questa espansione della piattaforma, Picsart Assistant e Picsart Flows, integrano un'intelligenza conversazionale in grado di adattarsi e di apprendere insieme all'utente. Ciascuno di questi prodotti è supportato da modelli AI eccezionali per testo, immagini e video; consolidando l'accesso a questi modelli all'interno di Picsart, gli utenti possono risparmiare migliaia di euro sui costi di abbonamento distinti.

Picsart Assistant

Picsart Assistant consente una progettazione 'piena di energia' tramite una conversazione naturale, creando design a più livelli sempre modificabili a mano a mano che vengono generati dall'AI. Questo progresso offre un'intelligenza adattabile e una collaborazione creativa simultanea, eliminando output monolivello e la necessità di ricominciare da capo nel caso in cui un singolo elemento richiedesse modifiche. Il prodotto, inoltre, riunisce tutti i potenti strumenti di Picsart in un unico flusso conversazionale intuitivo, veloce, espressivo e completamente controllabile dall'utente. Picsart Assistant seleziona automaticamente il modello AI più appropriato per ogni design e consente agli utenti di concentrarsi sui propri obiettivi creativi, anziché sui passaggi tecnici.

"La base della progettazione non sono gli strumenti, è l'immaginazione", ha commentato Mikayel Vardanyan, direttore operativo e co-fondatore di Picsart. "Spesso le persone provano una sensazione o un impeto creativo pieno di energia su ciò che desiderano ottenere, ma senza sapere esattamente come arrivarci. Picsart Assistant catapulta i nostri utenti nell'era della progettazione 'piena di energia' offrendo un partner collaborativo e supportato dall'AI in questo percorso. Picsart offre agli utenti la possibilità di trasformare in contenuti la propria immaginazione, con il controllo totale e una curva di apprendimento pari a zero. Siamo curiosi di vedere i risultati ottenuti dai nostri clienti con questo strumento rivoluzionario".

Le caratteristiche principali di Picsart Assistant includono:

Una creazione orientata agli obiettivi: gli utenti descrivono i risultati, non i metodi per ottenerli. Non è richiesta alcuna competenza tecnica o conoscenza di strumenti specifici.

gli utenti descrivono i risultati, non i metodi per ottenerli. Non è richiesta alcuna competenza tecnica o conoscenza di strumenti specifici. Un'automazione multifase: risparmio di tempo e fatica nella gestione di flussi di lavoro creativi complessi, che solitamente richiedevano almeno 10 passaggi manuali.

risparmio di tempo e fatica nella gestione di flussi di lavoro creativi complessi, che solitamente richiedevano almeno 10 passaggi manuali. La voce dà vita al progetto: per creare basta parlare in modo naturale, senza necessità di digitare nulla né di utilizzare prompt strutturati.

per creare basta parlare in modo naturale, senza necessità di digitare nulla né di utilizzare prompt strutturati. Una generazione multilivello: per creare livelli modificabili, anziché output piatti, che offrono agli utenti il controllo totale sulle regolazioni manuali.

per creare livelli modificabili, anziché output piatti, che offrono agli utenti il controllo totale sulle regolazioni manuali. Uno spazio creativo unificato: l'intera suite di strumenti di Picsart è integrata tramite un'interfaccia conversazionale, senza necessità di passare da uno strumento all'altro.

l'intera suite di strumenti di Picsart è integrata tramite un'interfaccia conversazionale, senza necessità di passare da uno strumento all'altro. Un'intelligenza adattiva: per migliorare i risultati futuri, la soluzione apprende dal contesto e dalle conversazioni passate.

per migliorare i risultati futuri, la soluzione apprende dal contesto e dalle conversazioni passate. Un'intelligenza contestuale: l'output viene personalizzato in base allo scopo e al pubblico, dai post sui social alle pubblicità, adattando tono, dimensioni e stile di conseguenza.

Picsart Flows

Picsart Flows espande la piattaforma targata Picsart offrendo agli utenti una tela infinita per adattare rapidamente le proprie creazioni, senza necessità di passare da uno strumento all'altro per immagini, testi, video ed editing. Gli utenti avanzati possono combinare gli strumenti interni di Picsart con i propri modelli AI preferiti e portare i propri progetti dall'ideazione alla realizzazione di campagne scalabili, il tutto all'insegna della fluidità. Questa funzionalità consente anche di tagliare sui tempi e di ridurre i disagi legati all'abbonamento, grazie a un ecosistema creativo all-in-one in grado di supportare la collaborazione multiutente in tempo reale. Dopo aver sviluppato un flusso, gli utenti possono automatizzarlo e riutilizzarlo in più campagne per semplificare ancor più il processo creativo.

"Abbiamo realizzato Picsart Flows pensando ai creatori che desiderano potenziare la propria creatività AI per muoversi più velocemente e lavorare in modo più intelligente", è il commento di Tom Howes, direttore prodotti presso Picsart. "I nostri utenti comprendono già la generazione AI e puntano a maggiore velocità, output e struttura. Passare continuamente da uno strumento all'altro interrompe la concentrazione, raddoppia il lavoro e rallenta i progressi. Picsart Flows riunisce ogni fase in un unico flusso di lavoro semplificato che permette ai creativi di provare le loro idee, di iterare e automatizzare l'output senza ricominciare daccapo ogni volta".

Le principali caratteristiche e qualità di Picsart Flows includono:

Tela infinita: un flusso creativo ininterrotto senza dover passare da una tela all'altra.

un flusso creativo ininterrotto senza dover passare da una tela all'altra. Scelta del modello AI preferito: la possibilità di scegliere il modello AI avanzato più adatto alle proprie esigenze.

la possibilità di scegliere il modello AI avanzato più adatto alle proprie esigenze. Ampio set di strumenti: in un unico punto, una serie di strumenti di Picsart e dei fornitori preferiti pronti per l'uso in tutti i progetti creativi, per risorse statiche e video.

in un unico punto, una serie di strumenti di Picsart e dei fornitori preferiti pronti per l'uso in tutti i progetti creativi, per risorse statiche e video. Flussi ripetibili: i flussi possono essere creati una volta e utilizzati più volte, per una rapida scalabilità.

i flussi possono essere creati una volta e utilizzati più volte, per una rapida scalabilità. Libreria di modelli: modelli di flusso AI predefiniti con prompt integrati che aiutano gli utenti a iniziare più velocemente e a ottenere risultati immediati.

modelli di flusso AI predefiniti con prompt integrati che aiutano gli utenti a iniziare più velocemente e a ottenere risultati immediati. Collaborazione sincrona: per collaborare sui flussi con altri, in modo collaborativo e in tempo reale.

Fare clic qui per visualizzare un video su Picsart Assistant e Picsart Flows.

Prossime presentazioni al Web Summit

Una nutrita delegazione di dirigenti Picsart parteciperà al Web Summit 2025 con due importanti presentazioni:

Hovhannes Avoyan, CEO e co-fondatore di Picsart, interverrà sul lancio di Picsart Assistant e di Picsart Flows, con una breve dimostrazione del prodotto sul Palco creativo il 12 novembre alle 11:30 WET.

e di con una breve dimostrazione del prodotto sul Palco creativo il 12 novembre alle 11:30 WET. Tom Howes, direttore prodotti presso Picsart, terrà una lezione Masterclass sull'utilizzo di Picsart Assistant e di Picsart Flows nel corso di una lezione masterclass 2 il 12 novembre alle 16:00 WET.

Informazioni su Picsart

Picsart è una famosa piattaforma AI per l'indipendenza creativa in un'economia globale sempre più guidata e influenzata dai contenuti. Da oltre 14 anni Picsart cresce insieme alla prossima generazione di storyteller, i nativi digitali della Generazione Z, e consente loro di progettare, brandizzare e creare su larga scala, senza limiti o confini. Con oltre 130 milioni di utenti attivi al mese e più di 2 miliardi di download, Picsart è ben posizionata per diventare il motore creativo che traina un mercato da 750 miliardi di dollari USA di piccole imprese, imprenditori e brand, offrendo una serie di strumenti e soluzioni innovativi e intuitivi che rivoluzionano i processi creativi, marketing e pubblicitari. Con la creatività sempre più centrale per l'identità, l'influenza, l'imprenditorialità e la redditività, Picsart è la piattaforma per lo storytelling scalabile e gestito in autonomia in un'economia incentrata sul contenuto.

Fonte: Business Wire