SymphonyAI e AML Intelligence pubblicano il report FinCrime Frontier 2025–26: l'intelligence proattiva diventa il prossimo vantaggio competitivo della conformità

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/11/2025

Un sondaggio condotto tra oltre 250 leader globali del settore della conformità rivela che quasi l'80% prevede di innovare con l'intelligence proattiva gestita dall'IA, ma si trova ad affrontare ostacoli in termini di costi e dati

PALO ALTO, California: SymphonyAI, leader globale nelle piattaforme di prodotti IA verticali, e AML Intelligence, la principale fonte di notizie e informazioni per la comunità per la conformità in materia di crimini finanziari, ha pubblicato oggi il FinCrime Frontier 2025–26 Report. Questo studio di riferimento sfida la narrazione tradizionale del settore: anziché considerare le aspettative in evoluzione legate alla conformità come un peso, la maggior parte degli istituti finanziari ora le cita come la principale opportunità e un motore per la modernizzazione.


