TOURISE annuncia un piano di investimenti da 113 miliardi di dollari per dare una spinta al futuro del turismo

Gli accordi siglati durante il primo TOURISE Summit mettono insieme i capitali dei diversi settori, favorendo la crescita dell’ecosistema turistico globale.

RIYADH, Arabia Saudita: TOURISE, la piattaforma globale che sta ridefinendo i confini del turismo, ha annunciato oggi di aver consolidato portafogli di investimento per un valore complessivo di 113 miliardi di dollari durante il primo TOURISE Summit di Riyadh. Un traguardo a testimonianza dell’impegno dell’organizzazione di creare opportunità di business di alto valore, unendo i leader dei settori pubblico e privato del turismo, della tecnologia, degli investimenti e della sostenibilità per tracciare una tabella di marcia condivisa per i prossimi 50 anni del turismo globale.

Gli investimenti annunciati includono l’intero panorama dell’economia del turismo: dai negozi di lusso agli hotel di nuova generazione, fino ai grandi progetti integrati incentrati sull’esperienza, sul benessere, sulle offerte legate alle destinazioni e allo stile di vita, sullo sviluppo dei talenti e sulle piattaforme basate sull’intelligenza artificiale. Insieme, questi impegni fissano un nuovo standard per ciò che è possibile e necessario realizzare per soddisfare le esigenze turistiche future e ripensare l’esperienza di viaggio dei turisti.

Tra le aziende internazionali e locali che hanno dichiarato di disporre di un portafoglio complessivo di 113 miliardi di dollari figurano Melia Hotels, BWH Hotels, GOCO Hospitality, Cenomi, Radisson, Earth Hotels, Delonix & Ocean Link, AlFozan Holding, Al Kathiri Holding, Alothaim e Knowledge Economic City.

Combinando infrastrutture tangibili e risorse umane, e integrando dati, design e ospitalità, questi investimenti apriranno nuove opportunità in tutto il settore turistico, genereranno nuovi posti di lavoro e offrendo esperienze indimenticabili e significative su larga scala. In particolare, molti di essi sono focalizzati sull’Arabia Saudita, rafforzando la competitività internazionale e l’attrattiva del Regno come destinazione turistica di riferimento a livello globale, dove si incontrano cultura, innovazione e servizi di eccellenza, e inviando un chiaro segnale a partner e investitori: è qui che si evolverà la prossima era di crescita del turismo.

Gli investimenti segnano l’inizio di un nuovo capitolo per l’economia turistica mondiale

Sua Eccellenza Ahmed Al-Khateeb, Ministro del Turismo e Presidente del Consiglio di Amministrazione di TOURISE, ha dichiarato: “TOURISE è stato il motore che ha unito investitori, decisori politici e innovatori, trasformando le idee in collaborazioni redditizie e accordi significativi. Insieme, stiamo rivoluzionando l’intera economia del turismo, grazie all’intelligenza artificiale, fondata sull’eccellenza delle destinazioni e delle esperienze, e concepita per diffondere crescita e opportunità in tutto l’ecosistema.”

L’annuncio di oggi rafforza la missione principale di TOURISE: riunire decisori e innovatori del settore pubblico e privato per accelerare collaborazioni trasformative e tradurre le idee in azioni concrete attraverso accordi di grande impatto. Con l’introduzione di livelli di investimento senza precedenti nell’ecosistema turistico, TOURISE dimostra la sua capacità di unire le persone giuste al momento giusto, generando risultati destinati a cambiare il modo in cui il mondo viaggia, si connette e cresce.

Informazioni su TOURISE

TOURISE è la principale piattaforma globale che definisce nuovi orizzonti per il turismo globale.

Sotto l'egida del Ministero del Turismo dell'Arabia Saudita e promosso dall'Autorità Saudita per il Turismo, il primo TOURISE Summit si terrà dall'11 al 13 novembre 2025 a Riyad. L'evento riunirà visionari dei settori governativo, aziendale, degli investimenti, del turismo e della tecnologia per guidare accordi trasformativi e generare iniziative a elevato impatto volte a ridefinire il futuro del settore globale del turismo.

Con un approccio fisico esclusivo e digitale inclusivo, TOURISE assicurerà un’ampia partecipazione globale, offrendo al contempo accesso mirato ai visionari che stanno plasmando il futuro del turismo mondiale. Al termine del vertice, TOURISE si trasformerà in una piattaforma attiva tutto l’anno, dove le idee audaci si concretizzeranno in soluzioni reali.

È qui che verranno forgiati i prossimi 50 anni del turismo. Insieme, siamo inarrestabili.

Per maggiori informazioni su TOURISE, visitate www.TOURISE.com

Fonte: Business Wire