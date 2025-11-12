Wireless Mobility Automotive diventa un'azienda di proprietà al 100% tedesca e rafforza il proprio ruolo in qualità di fornitore occidentale affidabile

MONACO: Wireless Mobility, fornitore leader di moduli avanzati cellulari, automobilistici, intelligenti e a corto raggio, ha annunciato oggi che Wireless Mobility Automotive è diventata una filiale interamente controllata di Wireless Mobility Holding GmbH, rendendo l'azienda un'attività di proprietà tedesca al 100%. Questo traguardo rafforza la posizione dell'azienda in qualità di fornitore occidentale trasparente e indipendente, in completa sintonia con l'ecosistema dei veicoli connessi US e in risposta alle aspettative degli OEM globali e dei fornitori di livello 1 alla ricerca di partner affidabili sul lungo termine.

"Questo passo sottolinea il nostro chiaro impegno nei confronti di trasparenza, indipendenza e qualità europea", ha affermato Norbert Muhrer, CEO di Wireless Mobility.

Fonte: Business Wire