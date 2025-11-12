▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Il CWAN Report: il passaggio agli investimenti alternativi da 2700 miliardi di dollari del settore assicurativo crea un divario tecnologico

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/11/2025

Business Wire

L'analisi svolta da CWAN su 400 assicuratori rivela che alcuni di essi ora assegnano il 40-50% agli "alternativi"

BOISE, Idaho; NEW YORK, CHICAGO, LONDRA e HONG KONG: Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha pubblicato uno studio di settore secondo il quale gli investimenti alternativi si sono fondamentalmente trasformati da una strategia marginale a una colonna del portafoglio, che oggi comprende quasi un terzo dei beni del settore assicurativo statunitense, rappresentando all'incirca 2700 miliardi di dollari, mentre gli assicuratori abbandonano le tradizionali strategie di portafoglio. Simili cambiamenti strutturali stanno emergendo anche nel Regno Unito e nell'Europa continentale, mentre gli assicuratori mirano alla diversificazione, ai rendimenti e all'allineamento delle passività secondo la direttiva Solvency II e le norme in costante evoluzione sul capitale.


