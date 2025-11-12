Corpay Cross-Border nominata Official Foreign Exchange Partner di BLAST

Corpay fornirà soluzioni per la gestione del rischio valutario e i pagamenti internazionali

TORONTO: Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), un leader globale nei pagamenti aziendali, oggi ha annunciato che la sua attività Cross-Border ha firmato un accordo pluriennale con BLAST, società globale di intrattenimento competitivo con la missione di presentare al mondo un intrattenimento grandioso, portando gli e-sport, i videogiochi e altri nuovi formati competitivi al prossimo livello. Secondo i termini dell'accordo, Corpay sarà Official Foreign Exchange Partner (Partner ufficiale per il cambio valuta) di BLAST.

Grazie alla collaborazione, BLAST potrà utilizzare le soluzioni innovative di Corpay Cross-Border per aiutare a ridurre i costi del cambio valuta nelle proprie operazioni giornaliere.

Fonte: Business Wire