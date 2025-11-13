▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Vasion dÃ  il benvenuto a Cindy White, esperta di cibersicurezza ed ex responsabile marketing Microsoft, nel ruolo di direttore marketing

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/11/2025

ST. GEORGE, Utah: Vasion, leader nella stampa senza server e nell'automazione basata sull'AI, oggi ha annunciato la nomina a direttore marketing di Cindy White, con validitÃ  dal mese di ottobre 2025.

Mentre le organizzazioni velocizzano la propria transizione verso il cloud, Vasion ridefinisce le possibilitÃ  nel panorama della stampa e dell'automazione dei processi. Vasion consente a decine di migliaia di clienti internazionali di avvicinarsi alla stampa intelligente e di passare all'intelligenza di stampa, eliminando attriti, costi e rischi dagli ambienti di stampa critici e consentendo una maggior rapiditÃ  di azione con soluzioni sicure, cloud native e basate sull'AI.

"La competenza globale di Cindy e la sua comprovata abilitÃ  nello sviluppo delle organizzazioni marketing sia nella commercializzazione diretta, sia in quella coadiuvata dai partner, sarÃ  essenziale per Vasion, che continua a espandere la propria leadership nell'automazione della stampa intelligente", Ã¨ il commento di Ryan Wedig, CEO e co-fondatore di Vasion.

Fonte: Business Wire



