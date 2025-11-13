IonQ presenterà varie applicazioni quantistiche reali al Web Summit 2025

IonQ (NYSE: IONQ), leader mondiale nel campo del calcolo quantistico, annuncia la sua partecipazione al Web Summit 2025, uno dei più grandi eventi tecnologici europei. Chris Ballance, presidente IonQ...
Chris Ballance di IonQ illustrerà come varie innovazioni riguardanti la fedeltà stiano accelerando i casi d’uso pratici e il vantaggio quantistico
COLLEGE PARK, Maryland: IonQ (NYSE: IONQ), leader mondiale nel campo del calcolo quantistico, annuncia la sua partecipazione al Web Summit 2025, uno dei più grandi eventi tecnologici europei. Chris Ballance, presidente IonQ Quantum Computing e cofondatore di Oxford Ionics, interverrà durante l’AI Summit che si terrà il 13 novembre 2025 alle ore 10:30 ora locale.
La sessione AI Summit, dal titolo “Quantum Without Compromise: The Race to Real-world Applications”, sarà moderata dalla giornalista tecnologica Mary-Ann Russon.
