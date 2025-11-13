▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
IonQ presenterà varie applicazioni quantistiche reali al Web Summit 2025

IonQ (NYSE: IONQ), leader mondiale nel campo del calcolo quantistico, annuncia la sua partecipazione al Web Summit 2025, uno dei più grandi eventi tecnologici europei. Chris Ballance, presidente IonQ...

Pubblicato il: 13/11/2025

Chris Ballance di IonQ illustrerà come varie innovazioni riguardanti la fedeltà stiano accelerando i casi d’uso pratici e il vantaggio quantistico

COLLEGE PARK, Maryland: IonQ (NYSE: IONQ), leader mondiale nel campo del calcolo quantistico, annuncia la sua partecipazione al Web Summit 2025, uno dei più grandi eventi tecnologici europei. Chris Ballance, presidente IonQ Quantum Computing e cofondatore di Oxford Ionics, interverrà durante l’AI Summit che si terrà il 13 novembre 2025 alle ore 10:30 ora locale.

La sessione AI Summit, dal titolo “Quantum Without Compromise: The Race to Real-world Applications”, sarà moderata dalla giornalista tecnologica Mary-Ann Russon.

Fonte: Business Wire



