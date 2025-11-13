Andersen Consulting rafforza l'offerta per la trasformazione digitale attraverso la collaborazione con VaporVM

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting amplia le sue capacità di trasformazione digitale e cybersicurezza con l'aggiunta dell'azienda collaboratrice VaporVM, società tecnologica cloud-native con sede a Dubai.

Fondata nel 2017, VaporVM aiuta le aziende globali a orientarsi nella trasformazione digitale mediante servizi cloud integrati, DevOps, cybersicurezza, scienza dei dati e modernizzazione delle applicazioni. Incentrata sulla scalabilità e velocità alla commercializzazione, l'azienda collabora con società Fortune 500 utilizzando le loro competenze settoriali e l'automazione per semplificare le operazioni informatiche e accelerare i risultati digitali.

“In VaporVM, siamo dedicati ad aiutare le aziende non solo ad adottare nuove tecnologie, ma anche a ripensare le potenzialità quando queste tecnologie vengono utilizzate per promuovere una trasformazione concreta”, ha dichiarato Aqeel Asim, CEO e fondatore di VaporVM. “La nostra collaborazione con Andersen Consulting ci consente di amplificare quella missione su scala globale, portando le nostre competenze di cloud, cybersicurezza e trasformazione digitale su nuovi mercati e consentendo alle organizzazioni di ottenere risultati misurabili”.

“Nel clima odierno, reattività e sicurezza vanno di pari passo. I risultati ottenuti da VaporVM in ambito di cybersicurezza e trasformazione tecnologica rendono l'azienda una valida estensione della nostra piattaforma”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Portano energia, innovazione e focus tecnico alle sfide odierne più urgenti in ambito di infrastrutture digitali”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi – strategia commerciale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni di mobilità universale, fiscali, legali e riguardanti valutazioni tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 44.000 professionisti ed è presente in più di 600 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le proprie imprese e società collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire