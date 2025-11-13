InterSystems lancia HealthShare AI Assistant per ottimizzare il recupero di dati e il coinvolgimento clinico con l'intelligenza conversazionale

La nuova capacità offre al personale medico un accesso più rapido e sicuro ai dati unificati dei pazienti

BOSTON: InterSystems, un fornitore creativo di tecnologia dei dati che alimenta oltre 1 miliardo di cartelle cliniche in tutto il mondo, oggi ha annunciato il lancio di InterSystems HealthShare AI Assistant, una nuova capacità di Generative AI progettata per assistere il personale medico, i responsabili dei casi e gli amministratori ad accedere e comprendere le informazioni dei pazienti in modo più rapido e intuitivo.

Realizzata sulla base affidabile di InterSystems HealthShare Unified Care Record (UCR), HealthShare AI Assistant introduce un'interfaccia conversazionale che consente agli utenti di porre domande, riassumere e orientarsi tra complesse cartelle cliniche longitudinali utilizzando prompt in linguaggio naturale. AI Assistant svolge una ricerca in cartelle cliniche di migliaia di fonti di dati clinici diverse e utilizza la Generative AI per restituire conoscenze rilevanti e presentare informazioni utilizzando display standard nel settore, consentendo agli utenti un accesso più rapido e intuitivo ai dati completi dei pazienti e a informazioni essenziali.

Alcune capacità fondamentali di HealthShare AI Assistant comprendono:

Interfaccia di chat conversazionale - Permette agli utenti di porre domande cliniche o richieste di sommari dei pazienti in linguaggio semplice, offrendo istantaneamente informazioni concise e sensibili al contesto.

Permette agli utenti di porre domande cliniche o richieste di sommari dei pazienti in linguaggio semplice, offrendo istantaneamente informazioni concise e sensibili al contesto. Prompt preimpostati e personalizzati - Offre prompt iniziali clinicamente curati e consente alle organizzazioni di costruire configurazioni personalizzate e basate sul ruolo.

Offre prompt iniziali clinicamente curati e consente alle organizzazioni di costruire configurazioni personalizzate e basate sul ruolo. Tracciabilità delle fonti - Connette ogni risposta generata dall'IA alla sua fonte di informazioni verificata, promuovendo la trasparenza e la fiducia clinica.

Connette ogni risposta generata dall'IA alla sua fonte di informazioni verificata, promuovendo la trasparenza e la fiducia clinica. Integrazione perfetta - Funziona all'interno del HealthShare Clinical Viewer e della Navigation Application mantenendo l'assistente integrato nel flusso di lavoro naturale dell'utente.

Funziona all'interno del HealthShare Clinical Viewer e della Navigation Application mantenendo l'assistente integrato nel flusso di lavoro naturale dell'utente. Governance completa - Implementa profili di dati configurabili, controlli dell'accesso secondo il ruolo e tracciamento della revisione per supportare un utilizzo sicuro e responsabile dell'IA.

“L'AI nella sanità deve basarsi sulla fiducia, sull'interoperabilità e su dati affidabili”, ha dichiarato Don Woodlock, responsabile delle soluzioni sanitari globali per InterSystems. “Con HealthShare AI Assistant, diamo ai professionisti sanitari un modo più rapido e sicuro di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno, all'interno dei loro flussi di lavoro esistenti. Si tratta di ridurre il carico cognitivo, migliorare l'efficienza e permettere al personale medico di concentrarsi sulla cura dei pazienti”.

I programmi pilota di HealthShare AI Assistant hanno dimostrato grandi vantaggi in termini di efficienza e soddisfazione dell'utente. Uno studio sull'utilizzabilità condotto con Healthix, una delle più grandi aziende di scambi di informazioni sanitarie pubbliche negli Stati Uniti, ha dimostrato che AI Assistant quantitativamente ha migliorato il flusso di lavoro del personale sanitario, riducendo il tempo trascorso a esaminare cartelle cliniche, restituendo informazioni utili e azionabili.

“La raccolta di informazioni da oltre 9.000 strutture per più di 21 milioni di pazienti risulta in un'abbondanza di dati”, ha spiegato Todd Rogow, CEO di Healthix. “Con HealthShare AI Assistant, i nostri utenti sanitari ora dispongono di uno strumento per ottenere un sommario istantaneo, clinicamente convalidato, ottenuto da anni di documentazione sanitaria, offrendo una visuale olistica dell'anamnesi di un paziente al momento delle cure”.

HealthShare AI Assistant fa parte della suite più ampia InterSystems HealthShare, che alimenta l'interoperabilità dei dati e l'assistenza connessa in oltre 80 Paesi. La nuova capacità IA è disponibile immediatamente agli utenti di HealthShare nelle regioni supportate.

Per maggiori informazioni, visitare www.InterSystems.com/HealthShare.

Informazioni su InterSystems

InterSystems, impresa che sviluppa innovative tecnologie dei dati, offre una base unificata per le applicazioni di nuova generazione in molteplici settori – sanitario, finanziario, manifatturiero e della catena di fornitura – in oltre 80 Paesi. Le sue piattaforme dati risolvono problemi di interoperabilità, velocità e scalabilità per grandi aziende in tutto il mondo, consentendo di liberare la potenza dei dati e di interpretarli in modi creativi. Società a proprietà privata fondata nel 1978, InterSystems si impegna a conseguire l’eccellenza grazie all’assistenza 24×7 offerta a clienti e partner in tutto il mondo. Ha sede centrale a Boston, Massachusetts e conta 38 sedi in 28 Paesi. Per maggiori informazioni visitare InterSystems.com.

Fonte: Business Wire