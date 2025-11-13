Valorem Reply ottiene il riconoscimento “Microsoft Inclusion Changemaker Partner of the Year 2025”

TORINO, Italia: Valorem Reply, società del Gruppo Reply specializzata in tecnologie Microsoft e in soluzioni cloud-native basate sull’intelligenza artificiale, annunciato oggi di aver vinto il premio Microsoft Inclusion Changemaker Partner of the Year 2025. L’azienda è stata selezionata tra i migliori partner Microsoft a livello mondiale per l’eccellenza dimostrata nell’innovazione e nell’implementazione di soluzioni per i clienti basate su tecnologie Microsoft.

“Siamo orgogliosi di Valorem Reply per questo importante riconoscimento,” ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “Il loro lavoro esprime concretamente l‘impegno condiviso per l’inclusione e per un uso della tecnologia volto a generare opportunità e cambiamento positivo. Questo premio riflette la dedizione e la creatività del team di Valorem Reply, che continua a dimostrare come innovazione e inclusività possano unirsi per generare un impatto duraturo, e come la tecnologia possa essere uno strumento per creare valore e impatto positivo nella società.”

I Microsoft Partner of the Year Awards premiano i partner Microsoft che, nell’ultimo anno, hanno sviluppato e fornito applicazioni, servizi, dispositivi e innovazioni AI all’avanguardia basati su Microsoft Cloud. I riconoscimenti sono suddivisi in diverse categorie, con vincitori selezionati tra oltre 4.600 candidature provenienti da più di 100 Paesi. Valorem Reply è stata premiata per le soluzioni e i servizi eccezionali offerti nella categoria Inclusion Changemaker Partner of the Year.

Il premio Inclusion Changemaker Partner of the Year riconosce i partner che si distinguono per un approccio inclusivo al design e all’innovazione, promuovendo l’accessibilità e l’impatto positivo per clienti e comunità. Valorem Reply, già nominata nel 2024 Nonprofit Microsoft Partner of the Year, è stata premiata per la capacità di promuovere l‘inclusione digitale e creare un impatto misurabile attraverso soluzioni basate su tecnologie Microsoft.

Tra le sue iniziative più rilevanti figura la creazione del digital twin della Basilica di San Pietro, sviluppato in collaborazione con Microsoft, Iconem e Sagepath Reply. Il progetto utilizza l’intelligenza artificiale e la visualizzazione 3D immersiva per preservare il patrimonio culturale e rendere uno dei luoghi più iconici al mondo accessibile a un pubblico globale.

“Congratulazioni a tutti i vincitori e finalisti dei Microsoft Partner of the Year Awards 2025,” ha dichiarato Nicole Dezen, Chief Partner Officer e Corporate Vice President di Microsoft. “Quest’anno, i nostri partner hanno sfruttato la potenza trasformativa del Cloud e delle piattaforme di intelligenza artificiale di Microsoft per offrire soluzioni che ridefiniscono i confini dell’innovazione. L’energia e la creatività del nostro ecosistema continuano a ispirarci. I vincitori del 2025 rappresentano ciò che è possibile quando tecnologia e visione si uniscono per per supportare i clienti nel loro percorso di crescita e innovazione.”

Oltre al riconoscimento come Inclusion Changemaker Partner of the Year, Reply è stata premiata anche come Americas SI Emerging Partner of the Year, grazie a Root16 Reply, società specializzata nella consulenza e nell’integrazione di soluzioni CRM su tecnologia Microsoft.

I Microsoft Partner of the Year Awards 2025 sono stati annunciati in vista di Microsoft Ignite, che si terrà a San Francisco dal 18 al 21 novembre. Ulteriori dettagli sui premi 2025 sono disponibili sul blog ufficiale dei partner Microsoft: https://aka.ms/2025POTYA_Announcement.

L’elenco completo delle categorie, dei vincitori e dei finalisti è consultabile su https://aka.ms/2025POTYAWinnersFinalists.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Valorem Reply

Valorem Reply, società del Gruppo Reply, è Microsoft Cloud Solutions Partner specializzata nella trasformazione delle aziende in imprese intelligenti e nel supporto alle organizzazioni non profit per il raggiungimento di risultati migliori grazie a soluzioni cloud native abilitate dall'intelligenza artificiale, all'attenzione a risultati strategici di business e al design user-led. Grazie ai team di professionisti, alla passione per il bene e alla potenza delle tecnologie Microsoft, Valorem Reply trasforma in modo sicuro e rapido il modo in cui i clienti fanno business. valoremreply.com

Fonte: Business Wire