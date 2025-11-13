▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Rigaku Holdings pubblica l'Integrated Report 2025

Rigaku Holdings Corporation (Sede aziendale: Akishima, Tokyo; CEO: Jun Kawakami; di seguito “Rigaku”) ha pubblicato il suo primo Integrated Report 2025 (di seguito “la Relazione”) sul sito di ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/11/2025

Business Wire

TOKYO: Rigaku Holdings Corporation (Sede aziendale: Akishima, Tokyo; CEO: Jun Kawakami; di seguito “Rigaku”) ha pubblicato il suo primo Integrated Report 2025 (di seguito “la Relazione”) sul sito di Rigaku. La relazione serve da mezzo per la comunicazione integrata con tutte le parti interessate.

La Relazione offre una panoramica degli investimenti, delle novità tecnologiche, delle attività commerciali e della strategia di crescita globale di Rigaku. Presenta inoltre le prestazioni finanziarie e non finanziarie di Rigaku per l'esercizio fiscale conclusosi il 31 dicembre 2024. Rigaku invita i lettori a esplorare la Relazione per scoprire i suoi contributi al progresso tecnologico globale attraverso soluzioni basate sulla diffrazione a raggi X. Rigaku continua a impegnarsi per diventare una “Società tecnologica globale unica nel suo genere”.

