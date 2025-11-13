▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Telcoin entra nella storia bancaria degli Stati Uniti con l'approvazione del lancio della prima Digital Asset Bank regolamentata

Telcoin oggi ha annunciato l'ultima approvazione del suo statuto da parte del Dipartimento per le banche e la finanza del Nebraska per il lancio di Telcoin Digital Asset Bank, la prima Istituzione di ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/11/2025

Business Wire

L'approvazione dello statuto consente a Telcoin Digital Asset Bank di stabilire un ponte tra il sistema bancario tradizionale e la finanza decentralizzata, compresa la creazione dell'eUSD come prima stablecoin emessa da una banca nazionale.

NORFOLK, Neb.: Telcoin oggi ha annunciato l'ultima approvazione del suo statuto da parte del Dipartimento per le banche e la finanza del Nebraska per il lancio di Telcoin Digital Asset Bank, la prima Istituzione di deposito di beni digitali negli Stati Uniti. Grazie allo statuto, Telcoin diventa la prima vera banca di blockchain, che connette direttamente i conti bancari statunitensi e le stablecoin regolamentate “Digital Cash”. Il suo prodotto di punta, l'eUSD, sarà la prima stablecoin emessa da una banca, ancorata al dollaro USA, che offre ai consumatori e alle aziende un modo sicuro e conforme alle normative di utilizzare i contanti digitali per pagamenti, rimesse e risparmi.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.