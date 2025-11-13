Telcoin entra nella storia bancaria degli Stati Uniti con l'approvazione del lancio della prima Digital Asset Bank regolamentata

L'approvazione dello statuto consente a Telcoin Digital Asset Bank di stabilire un ponte tra il sistema bancario tradizionale e la finanza decentralizzata, compresa la creazione dell'eUSD come prima stablecoin emessa da una banca nazionale.

NORFOLK, Neb.: Telcoin oggi ha annunciato l'ultima approvazione del suo statuto da parte del Dipartimento per le banche e la finanza del Nebraska per il lancio di Telcoin Digital Asset Bank, la prima Istituzione di deposito di beni digitali negli Stati Uniti. Grazie allo statuto, Telcoin diventa la prima vera banca di blockchain, che connette direttamente i conti bancari statunitensi e le stablecoin regolamentate “Digital Cash”. Il suo prodotto di punta, l'eUSD, sarà la prima stablecoin emessa da una banca, ancorata al dollaro USA, che offre ai consumatori e alle aziende un modo sicuro e conforme alle normative di utilizzare i contanti digitali per pagamenti, rimesse e risparmi.

Fonte: Business Wire