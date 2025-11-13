Deskpro lancia una nuova soluzione di help desk privato con supporto dell'AI privato destinata alle organizzazioni con requisiti severi in termini di sicurezza, conformità e sovranità dei dati

Oggi Deskpro, fornitore della piattaforma AI di help desk, ha annunciato il lancio di Deskpro Private, che per la prima volta rende disponibili le funzionalità di help desk AI anche per i settori car...
Deskpro Private elimina l'incongruità tra funzionalità AI e sicurezza dei dati per le organizzazioni attive nel settore dei servizi finanziari, sanitario sanità, aerospaziale e militare, oltre che nel comparto governativo
AUSTIN, Texas: Oggi Deskpro, fornitore della piattaforma AI di help desk, ha annunciato il lancio di Deskpro Private, che per la prima volta rende disponibili le funzionalità di help desk AI anche per i settori caratterizzati da rigorosi requisiti di sicurezza e conformità. La nuova piattaforma offre un'implementazione privata flessibile grazie a cui le aziende possono gestire il proprio help desk AI in modo integrato rispetto al loro AWS Virtual Private Cloud (VPC), al data center aziendale in loco o al cloud sovrano.
